Teljesen új technikával és minőségi belsővel érkezett meg Magyarországra a Renault Clio ötödik generációja. A legolcsóbb kivitel 3,35 millió forintért vihető haza.

Viszonylag ritka az, amikor egy új modell mérete a közvetlen elődjéhez képest nemhogy nem növekszik, hanem egyenesen csökken. Az ötödik generációs Renault Clio e rendhagyó gyakorlatot követi, az előd ugyanis már a kisautó kategória határait fenyegette 4 méter 6 centis hosszával, így volt értelme a zsugorításnak.

Ez azonban csak milliméterekben mérhető, az új Clio hossza 4048 mm lett, ami csupán 14-gyel kevesebb a régiénél, a magasság 30 mm-t csökkent. Egyedül derékban hízott, a 6 centis szélesedés jót tesz a helykínálatnak és az útfekvésnek is. Új a padlólemez is, és a nagyszilárdságú acélok nagyobb arányú felhasználásával a karosszéria tömege 22 kilóval csökkent, a merevsége pedig nőtt.

Győztes formán ne változtass

Stílus tekintetében is inkább a kis lépés, mintsem a nagy ugrás jellemzi az új Cliót – tervezője, Laurens van den Acker már 6 éve is telibe találta a célközönséget a negyedik Clióval, ami egyébként a tervező első Renault-ja volt. Olyan jól sikerült az a kisautó, hogy Európában (és Magyarországon is) a B szegmensben és a márka teljes kínálatában is a legkeresettebb autónak számított, ráadásul az évek múlásával nemhogy nem csökkentek, hanem nőttek az eladási számai.

A Renault kutatásai szerint a népszerűség első számú oka a jól sikerült dizájn volt. Nincsen tehát semmi meglepő abban, hogy az ötödik Clio megmaradt olyannak, amilyennek a vevők megszerették. Hogy azért meg lehessen különböztetni az elődtől, az új nemzedék kapott egy C-alakú nappali fényt a fényszórója alá, hogy erősebb legyen a vizuális kötelék közte és a Mégane között.

Belül fejlődött a legtöbbet

Míg a dizájn visszafogott finomításon esett át, addig a belsőben kisebb forradalom ment végbe: az új már megközelíti a prémium kisautók minőségérzetét, ami nagy előrelépés az olcsó műanyagokat használó előd után. Ráadásul a szélesebb karosszériának, a vékonyabb háttámlájú, de franciásan puha tömésű üléseknek, a kisebb kormánynak és a keskenyebb műszerfalnak köszönhetően minden irányban jócskán megnőtt az utastér, a csomagtartó meg egyenesen kategóriaelső a 391 literével.

Említésre érdemes a biztonsági és kényelmi asszisztensek bősége, amelyek közül a sávelhagyás-figyelő, a tempomat, a táblafelismerő és az aktív vészfékasszisztens az alapkivitelbe is belefért, a sávtartó és az adaptív tempomat azonban már feláras, az Easy Pilot csomag részeként 420 ezer forintba kerülnek. Velük a Clio már képes a részleges önvezetésre, és – automata váltó esetén - megállni és újra elindulni, ami megkönnyíti a városi dugókban való araszolást. Emellett 360°-os körkörös kamera segítheti a sofőrt a parkolásban, ez a radarokkal együtt 200 ezer forintba kerül.

A digitalizált vezetői környezet is új, igaz, a felszereltség függvényében a vezető előtti kijelző lehet 7 vagy 10 colos digitális, a középkonzol érintőképernyőjének mérete pedig 7-9,3 col között változhat, utóbbi full HD felbontást tud, álló formátumú, és tükröződésmentes bevonatot kap.

Megvesz Clióra

A jólétnek persze ára van: még a klíma is feláras tétel (rádióval együtt 200 ezer Ft) a 64 lóerős, 1.0 SCe háromhengeres benzinmotoros Life alapmodell rendelése esetén, ami 3,35 millió forintba kerül. Igaz, a sima tempomatért, a LED fényszóróért és az elektromos ablakokért nem kell külön fizetni. Egy felszereltségi csomaggal és 36 lóerővel feljebb, a 4,15 milliós 1.0 Zen már turbós, klímás, gazdagabban felszerelt, és jóval több Easy bigyóval kapható - újabban így nevezi a Renault a vezetőtámogató és fedélzeti multimédiás rendszereket (a 9 hangszórós Bose hifi Clióra szabott finombeállítást is ad).

A magyarországi sajtóbemutatón ezzel, a legnépszerűbbnek ígérkező, 100 lóerős, egyliteres turbós benzines Clióval sikerült menettapasztalatokat szerezni. A városi, országúti és autópályás szakaszok után egyértelmű, hogy a 0.9 TCe utóda a plusz 10 lóerejével és 20 newtonméterével bárkinek kellemes társa lehet a mindennapokban.

Nem egy sprinterbajnok (0-100 km/h: 11,8 mp), de a jól hangolt elektronika és az eleve alacsony tehetetlen tömegeinek köszönhetően élénken reagál a gázadásra, ugyanakkor a fogyasztása is baráti, vegyes ciklusban 5,1-5,8 liter a WLTP szerint, ami azt jelenti, hogy a valóságban, nehéz lábbal sem fog 7 liter fölé menni.

A benzines kínálat csúcsát, az 1.33 literes, Mercedesszel közösen fejlesztett 130 lóerős négyhengerest, és az ugyancsak négyhengeres, 1,5 literes dízel 115 lóerős változatait csak a kollégák elmondása alapján sikerült megismerni. Mindenki elismerően nyilatkozott róluk az élvezetes és a kifinomult jelzők gyakori használatával. Azonos felszereltség mellett a csúcsbenzines 450, a dízel 500 ezer forinttal drágább, mint a kis ezres turbó, a csúcsmotorokat csak a jobb felszereltségekkel lehet kérni.

Tisztább jövő

Egyelőre nem nehéz kiigazodni az új Renault Clio kínálatában. Háromféle benzinmotorral, egyetlen dízellel és négyféle felszereltséggel kapható, felszereltségtől függően sokféle extrát külön is meg lehet rendelni.

Nem árt tudni, hogy az új Clio lesz az első Renault, amiben a megjelenik majd (2020-ban) az E-Tech hibrid hajtás, egy 90 lóerős benzines és egy 40 lóerős villanymotor párosításával. Az új technológia városi közlekedés mellett akár 80%-ban elektromos meghajtást tesz lehetővé, és vegyes körülmények között 40%-kal alacsonyabb fogyasztásra képes a benzines Clióhoz képest.

Az új Clio értékesítése hazánkban szeptembertől kezdődik, a Renault várakozásai szerint még idén eladnak belőle közel 200 darabot, amelyet speciális bevezető kedvezményekkel is segítenek majd, a vérnarancsmetál szín felára például csak 1 Ft lesz. A hagyományoknak megfelelően az előző Clio sem tűnik el azonnali hatállyal. Clio Generation néven az árérzékeny vevők kedvence lehet, pontosabban maradhat.