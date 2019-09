Sportos hangolású csúcsmodellel bővült a Fiat 500X palettája, amit Magyarországról elsőként próbálhattunk ki. Külföldön nagy sikerre számíthat, itthon is feltűnést fog kelteni.

Olasz autó piros színben, sok lóerővel. Kell ennél több? – viccelődtünk a Fiat egyik munkatársával az olasz labdarúgó válogatott firenzei edzőközpontjában, miközben előállt alkalmi járművünk. Na, nem egy Ferrari, hanem a Fiat 500X családjának új csúcsmodellje, a messziről is azonnal felismerhető Sport. A helyszínválasztás nem véletlen, az igényes részletekkel és kibővített felszereltséggel megjelenő kis SUV a stílusos életmódot keresők új kedvence lehet, akik vevők egy-egy sprintre.

A menetpróba előtti napok során módszeresen méregettem az 500-as paletta különböző tagjait a parkolókban, mert eleinte nehezen helyeztem el az 500X-et a modern klasszikus alapváltozat (500) és az olaszossága ellenére is bumfordi 500L, illetve annak hétüléses változata (Living) mellett. Valójában az 500X a városi divatmini helyett pont a B-szegmensbeli egyterű alapterületét foglalja el, tehát kisméretű szabadidő-autó, akárcsak rokona, a Jeep Renegade.

Az öt éve gyártásban lévő, nemrég ráncfelvarrott modell eddig kétféle felszereltségi fokozatban, a városi használatot előtérbe helyező Urban, valamint dizájn terén inkább offroados hatást keltő Cross felszereltségi csomaggal hódította a vásárlókat, ezeket bővítették a hamarosan Magyarországon is megjelenő Sport változattal. A nyomós ok megvolt, hiszen az 500X hazai pályán kategóriája bestsellere, Európa többi országában is jól fogy és világszerte 500 ezernél is többet adtak el belőle.

Az eddigi változatokat tehát szerették a vásárlók, és a sportos kivitel még vonzóbb lehet, annak ellenére is, hogy az autó a sportosított SUV-k nyakatekert logikájával született, vagyis egy alapvetően nem egy élvezetes autózásra való járműkoncepciót alakítottak a tervezők, és ültetett futóművel, nagy kerekekkel, igényes kiegészítőkkel, valamint a csak ehhez a változathoz rendelhető piros fényezéssel adtak már álló helyzetben is lendületes karaktert az 500X Sportnak.

Meglátni és megszeretni

Vannak dolgok, ahol az ember bármennyire is próbál ridegen racionális lenni, az érzelmek, ha nem is felülírják, de befolyásolják az értékítéletet. Míg a másik két felszereltségi fokozatnál az újkori 500-asról lehúzott bőrnek tűnik az 500X formaterve (ahogy például a Minik különböző változatainál, például a rivális Countrymannél is), a sportosított változatnál pont annyira változnak meg a részletek arányai, hogy az autó kívülről nem is hat annyira karikatúraszerűnek, inkább hihető, hogy az 500-as kigyúrt fivérét látjuk.

Ehhez jól jön a 13 mm-rel csökkentett hasmagasság és az opciós, a Mopar által gyártott, variálható színbetétekkel rendelhető 19 colos keréktárcsák (2019 végétől), amelyek természetesen a tesztautón is szerepeltek. E felszereltségnek alapértelmezésként részei a LED-es fényszórók és ködlámpák, a titánium szürke kilincsek és tükörház, valamint a ködlámpát övező betétek, a küszöbök és szoknyák, a diffúzort imitáló hátsó lökhárító és a dupla kipufogócső.

A beltér sem maradt érintetlen, az alsóbb kategóriájú autókra jellemző olcsóbb és egyszerűbb anyaghasználatot a kritikus pontokon minőségi, remek tapintású részletekkel váltották fel. Bőrkormányt (kérésre Alcantara bevonattal), alumínium sebességváltó-gombot, vörös cérnát és igényes huzattal ellátott üléseket kap az 500X Sport gazdája, de az anyagok közötti kontraszt látható maradt, érezni a kompromisszumot a minőségre törekvés és a költségek féken tartása között.

Ettől függetlenül jó érzés az 500X Sportban ülni, a kortárs autókhoz képest jól kilátni belőle, és igen tágas is, alapvetően kisautó létére is el lehet vele indulni hosszabb távokra, bár a 350 literes csomagtartója kisebb a közvetlen konkurensekénél. A vezetőt táblafelismerő, sávtartó, tempomat, parkolóradarok, (meglepően jól használható) TomTom navigáció és az egyre elterjedtebb Apple CarPlay és Android Auto támogatású központi egység segíti, bár utóbbi felbontása manapság már lehetne jobb is. Sajnos Magyarországon a Google Play áruház továbbra sem kínálja az Android Autót, ezért cselesen - vagy külföldön - lehet csak letölteni a telefonra.

Az igazi sávtartó nem szenzorokkal működik

A sportos megjelenéstől függetlenül az első pillanatban kiderül, hogy nem egy Abarthban ülünk. Sehogy sem sikerült előcsalni a kipufogóból némi morajlást, és az automata sebességváltó is kissé komótosan pakolgatta a fokozatokat fel és le is egyaránt. A tesztautónkat az 1,3 literes, 150 lóerős FireFly turbómotorral szerelték, valamint a duplakuplungos, hatsebességes automatizált váltóval, plusz az opciós pillangókapcsolókkal.

A tulajdonosok valószínűleg ritkán teszik majd ezt, de már a tesztkör elején átkapcsoltunk manuális üzemmódba, és az autó rögtön mókásabb útitárs lett a szűk, Firenze környéki szerpentineken. Noha nem próbáltuk, de ez alapján jó választásnak tűnik az ezres, 120 lóerős benzinmotor is a hatsebességes kéziváltóval, Magyarországon ez a két konfiguráció várja majd az érdeklődőket a szalonokban.

A 120-150 lóerő egy ekkora autóba abszolút elegendő, és a remek fékeknek is köszönhetően nem nehéz riogatni az utasokat a kanyarok közeledtével. Ami viszont még a jobb oldali ülésen is feltűnik, hogy kiváló az 500X útfekvése, lendületes haladással sem tapasztalni a legkisebb megingást sem, így a kellemesen hullámzó, zegzugos utakon igazi örömautózássá válik a közlekedés az apró olasz SUV-val. Legalábbis, a menetpróba helyszínéül szolgáló tükörsima útfelületeken ezt tapasztaltuk, a hazai rázós, kátyús utakon a menetkomfort ekkora felnikkel már korántsem garantált.

Büszkék a FIAT-nál arra, hogy a kormánymű áthangolásával csökkent az autó túl- és alulkormányzottságra való hajlama is, bár néhány hajtűkanyar után az utóbbiban azért nem vagyok biztos. Ezekben a fordulókban derült ki az is, hogy bár nagyon szépek, az ülések oldaltartása nem sportautóhoz illő.

Hétköznapi közlekedés során ez nem feltűnő (és könnyű a ki-beszállás is), de komolyabb kanyarokban jót tenne egy kicsit gazdagabb párnázás. Ezeket látva viszont összeáll a kép, hogy az 500X Sport esetében gyaníthatóan nem is sportautót akartak létrehozni a tervezők, hanem sportos életmódhoz passzoló autót.

Egy szelet Olaszország színesítheti az utcát

Abból a szempontból szerencsés, hogy a FIAT 500X Sportot hazai pályán, Olaszországban próbálhattuk ki, hogy érezhető volt, mennyire beleillik az autó a helyi életérzésbe. A pörgős mindennapok, a világszerte ismert formatervezés, a mediterrán időjárás, a stílus és hagyományok (beleértve például a sporttörténetet is) mind jellemző a taljánokra, és ebbe a képbe passzol a tűzpiros kisautó is. Aki mellette dönt itthon, kap mellé egy szelet Itáliát is, ami feldobhat egy szürke hétköznapot és plusz élményt adhat egy nyári autózáshoz is.

Az 500X iránt érdeklődőket gyaníthatóan nem lesz nehéz a Sport felé orientálni, ennek azonban némi felára lesz: míg az alapváltozat 4,95 millió forinttól indul, a Sport alapára náluk 6,3 millió forint lesz az egyliteres motorral. Az 1,3-as esetében néhány választható extrával már megközelítjük azt a kategóriát, amiért listaáron majdnem el lehet csípni a BMW 118i alját, a MINI Cooper S-t, plusz ott van a két viszonylag közvetlen konkurens, a hasonló szintre extrázva körülbelül ugyanennyibe kerülő Peugeot 2008 GT és a SEAT Arona FR is.

Nem lesz egyszerű tehát az érvényesülés a hazai bajnokságban a FIAT 500X Sport számára, de az utcaképnek jót tenne, ha a német (hátterű) gyártók nyomasztó fölénye mellett sok mókás piros kisautó is színesítené a mezőnyt, és hozna némi mediterrán hangulatot. A firenzei szerpentinek után valószínűleg a Balaton-felvidéken, Parádsasvár környékén vagy a Mecsekben is otthon érzi majd magát.