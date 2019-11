Rettenetes dolgokra képes az elektromos Ford Mustang, alázza a V8-ast is

A Ford bemutatott egy egyedi építésű, környezetbarát prototípust a Ford Mustangból, amely 900 lóerős és manuális váltós.

Las Vegasban, a SEMA tuningshow-n debütál a különleges Mustang, amely a Lithium nevet kapta. A sportkocsit számos ponton továbbfejlesztették a szériaváltozathoz képest, például szénszálas karosszériaelemeket és 20 colos felniket is kapott, de a futóművét is leültették, lecserélték a féltengelyeket és a Shelby Mustang GT350R Brembo fékrendszerét is beépítették.

A lényeg azonban az átlátszó motorháztető alatt található, ahol az ötliteres V8-ast egy Phi-Power gyártmányú kétmagos villanymotorra cserélték, amely nem kevesebb mint 900 lóerőt és 1356 Nm-t képes leadni.

Az e-motort egy kettős inverter és egy Webasto gyártmányú, 800 voltos lítium-ion akkumulátor látja el árammal, amely akár 1 megawatt elektromos energia leadására is képes.

A Mustang Lithium a legtöbb villanyautóval szemben rendelkezik sebességváltóval, mégpedig manuálissal. Egy átlagos váltó azonban nem bírná el a rettenetes nyomatékot, ezért a Ford választása a gyorsulási versenyeken már bizonyított Getrag MT82-esre esett.

Sajnos ez a Mustang valószínűleg sosem fog gyártásba kerülni, viszont az új, 800 voltos Webasto akkumulátor-technológia és a hozzá tartozó hőmenedzsment-rendszer tesztelésére tökéletesen alkalmas.

A 2020-tól kapható Ford Mach E elektromos SUV - aminek a formáját szintén a Mustang inspirálta - azonban már a november végi Los Angeles-i Autószalonon bemutatkozik. Arról egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy egy töltéssel 300 mérföldet, azaz 482 kilométert lesz képes megtenni az amerikai mérési szabvány szerint. Pár éven belül a világ legsikeresebb autójának, a Ford F-150-nek is lesz elektromos változata.