Nissanos formaruhába öltözött a Juke, ezzel némileg le is csökkent a cukiságfaktora, de azért így is formabontó, és mint autó, egyértelműen több lett: minőségben, szolgáltatásokban, helykínálatban jóval többet nyújt elődjénél. Vajon hogy áll a temperamentummal, miután a motorkínálatát egyetlen, turbós háromhengeres alkotja?

Több mint egymillió vevő cáfolta meg azokat a huhogókat, akik 2010-ben a Nissan Juke rövid távú bukását jósolták. Az öncélú dizájnnal piacra dobott kicsi terepkupé hamar megtalálta a különutas célközönségét, sőt a Nissan bátor lépését igazolja az is, hogy divatdiktáló koncepciójukat a konkurencia is elkezdte másolni (például: Toyota C-HR). Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy a francia-japán konszern büszkén mutatta be a kis crossover második generációját a nemzetközi szaksajtónak Barcelonában.

Kisminkelt ráncok és sokkal több liter

A zavaros katalán politikai körülmények miatt az eredeti időpontnál későbbre halasztott premieren a gyár előadói nem győzték kihangsúlyozni, hogy a második generáció mind műszaki tartalom, mind pedig méret terén hatalmasat lépett előre. Egymás mellé állítva a két generációt, valóban szembeötlő, beülve pedig még ennél is ordítóbb a különbség.

Az új Juke legalább fél számmal nőtt az elődhöz képest, amelynek stílusos, de szűkös utastere inkább a csajos vonalat képviselte. Tény, hogy a tengelytáv 10,5, valamint a szélesség 2,9 centiméteres növelése a beltéri berendezések ügyes kialakításával együtt nagyon jót tett a helykínálatnak. Levegőből még a hátsó fejtérbe is jutott némi plusz, nem beszélve a 13,1 centivel szélesebb nyíláson át megközelíthető, 354-ről 422 literesre tágított csomagtartóról.

A térnyerés felhőtlen örömét beárnyékolja, hogy a Juke 2 az előd pimasz vigyora helyett kissé bárgyúan néz ránk két jókora gülüszemével. Látszik ugyan az igyekezet, de az aktuális Nissan V-hűtőmaszk ráerőltetésével létrejött pankrátorarc gyaníthatóan a plázacicák köreiben sem feltétlenül lesz vonzó. Még jó, hogy a világítótestekbe LED rendszer került, s még jobb, hogy mögöttük megmaradt a Juke játékos, kupés sziluettje, amelyre kitűnően rímel a kéttónusú fényezés.

Alcantara- vagy bőrkötésben parádézik

Hátulról néz ki a legjobban, itt úgy sikerült nagyot alkotni, hogy a Juke avantgárd tradícióját is megőrizték, vagyis pont abban hagyományos, hogy újszerű. A nagyvonalúbb helykínálat mellett legalább ilyen kellemes meglepetés a minőség terén érzékelhető fejlődés is. Korszerű, funkcionális, ergonomikus és digitális szavakkal írható le a vezetőt körülvevő mikrokörnyezet.

Oké, a műszerfal Alcantara borítása kerülendő extra tétel mindazoknak, akik nem szeretnék végignézni, ahogyan a gyermekük két kézzel keni szét rajta a túró rudit. Persze az idővel úgyis kiszalonnásodó Alcantara helyett egyszerű műanyag jár alapból, vagy igazi bőr is kérhető. Ráadásul a Juke 2 már-már öltözékkiegészítő, de legalábbis dizájnertermék, az Acenta, Tecna, Visia, N-Connecta és az új N-Design felszereltségi egységcsomagokban akad bőven kárpitkárpótló optikai extra.

