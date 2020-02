Az egyik legzsúfoltabb kategória egyik fontos szereplője generációváltáshoz érkezett, az ilyesmi mindig izgalmas esemény. Csak 2020 nyarán kezdik meg a Yaris gyártását, de néhányunknak már most megmutatták a negyedik generációs kisautót, sőt, vezethettük is. Nagyobb teljesítményű, biztonságosabb, szenzációsan fogyaszt, de, hogy ne csak triviális dolgokat meséljek: végre jól néz ki.

Meet the engineer – szólt a cím a Toyota meghívóján, mi pedig szívesen elfogadtuk, mert izgalmas dolgokat lehet megtudni a japán mérnököktől az ilyesfajta eseményeken. A nyári bemutatóig még van idő, de az autó gyakorlatilag kész, és mivel a Toyota úgy kalkulál, hogy 10 európai vásárlóból 8-an a hibridet veszik majd (a másik opció egy 1,5-ös benzines lesz), megmutatták, mire számíthatunk.

Akkorát szólhat, mint a '98-as ősmodell

Az első és legfontosabb tanulság, hogy most senki ne rohanjon Yarist venni (igaz, akár 716 ezer forint árengedményt adnak rá). Várja meg inkább az év második felét, az új generáció bevezetését, mert valami jóval izgalmasabbat és értékesebbet kap majd. Az első Yaris 1998-ban igazi meglepetés volt, kiderült, hogy a megbízható műszaki alapokon túl a Toyota tud úgynevezett ötleteket is végigverni a Lean-folyamaton, és egy szokatlanul eredeti, nagyon jól használható kisautót vezettek be a piacra.

Az ős-Yaris azóta már mennybe ment, elég csak megnézni a használtpiaci értékét, simán kérnek a 20 éves városi kisautókért is millió közeli összeget. Az akkor összeszedett lendület továbbvitte a Yaris szekerét, de a második generáció már közel sem ütött akkorát, és a jelenlegi harmadik széria sem váltotta meg a világot. Nekem mutattak egyet a mai napon, de már most nem emlékszem, hogy hogy is nézett ki. Talán kerekei voltak, meg mintha kormány is lett volna benne.

Na de az új! Ez itt fényévekkel jobban tetszik, a RAV-4 után még egy Toyota, aminek jók az arányai. Az univerzális platformrendszer kisautókra méretezett padlólemeze most debütál, GA-B a neve (Global Architecture a B-szegmensre méretezve), és több autót is terveznek majd rálegózni. Köztük lesz majd egy új kisméretű SUV-modell is, amivel a kérészéletű Urban Cruisernél jóval nagyobb eséllyel próbálnak szerencsét az immár divatossá vált kategóriában.

Centik helyett a tudása teheti naggyá

Persze mindenben fejlődött, de két paraméter igazán fontos. A torziós merevség 37%-kal nőtt, ettől biztonságosabb és jobban vezethető lesz, illetve a súlypont lejjebb került, ami szintén fontos paraméter az úton maradásban. Az új Yaris egy hajszállal rövidebb az elődnél (sok riválisával ellentétben nem lépi át a 4 métert), de a kerekeit jobban kitolták a sarokba, így 5 centivel nyúlt a tengelytáv. Emellett alacsonyabb 4 centivel, és az ülések lejjebb kerültek, de a szélessége is nőtt.

Persze senki sem ezt fogja látni, se nézni, sokkal inkább a bonyolultan hajtogatott hátsó íveket, a szépen domborodó motorháztetőt és kerékjáratokat. Az ábrázatában van némi fordos beütés, de az legyen a legnagyobb baj, ha egy utcán lévő tárgyról a Fiesta ST jut eszébe az embernek. Az összkép egészen emészthető, megkockáztatom, hogy még huszon-, harmincéveseknek is alternatíva lehet.

Teljesen új a belső is, vannak puha anyagok itt-ott, és egyáltalán nem kisautós az érzés, ha itt ücsörgünk. A műszerfal két digitális körműszerből és köztük egy LCD-ből áll, én meg tudnám szokni, a szélvédőre vetített infóbox is szép nagy, kár, hogy polarizált szemüvegben nem lehet látni, csak félrebillentett fejjel. Amit nem értek, hogy ezt a középső képernyőt miért engedték gyártásba, mikor már a frissítés előtti CH-R-ben is kirívóan elavult volt, mind felbontásban, mind színeiben.

Még többen választják „öntöltő" hibridként

Tényleg kár ezért a kijelzőért: amikor már az ismeretlen kínai telefonok is retinafelbontásúak, akkor olyan ránézni erre a mobilunk után, mint egy 4K film befejezése után nyomni egy Tetrist Game Boyon. A szoftver legalább új, tudja az Android Autót és a CarPlayt is, ez minden új autóban kötelező kellene, hogy legyen. Természetesen ezen jelenik meg a tolatókamera képe is, kiviteltől függően JBL hifi is húzhatja a talpalávalót.

Egész jól el lehet férni elöl, végre igazán tág határok között állítható a kormány. Bíztató, hogy Luc, a Toyota holland mérnöke a maga 2 méteres magasságával formálta magára az autót. Én a magam 1,8 méterével nem töltöttem ki a kabint, de láttam, hogy ő beült és elfért. A hátsó rész sem tragédia, elöl mindent magamra állítva hátul nem érte el a térdem az üléstámlát. A beszállás már problémásabb, a hátsó ajtó nem nyílik túl szélesen, és a fejre nagyon kell vigyázni, amikor ide huppan be az ember.

A Toyota hibridről nekem felesleges prédikálni, már rég megtértem. Nagyon tartós, takarékos technológia, amit huszonéve reszelgetnek. Az új generáció legkisebb tagja ez az 1,5-ös, immár háromhengeres Atkinson-ciklusú motorral kombinált rendszer, tulajdonképpen a Corolla kétliteres motorjából csíptek le egy hengert, és már kész is volt. Természetesen továbbra sincs szó turbófeltöltésről, viszont tovább optimalizálták a hatásfokát.

