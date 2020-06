Változik a magyar jogosítvány

A Magyar Közlönyben megjelent új jogszabály kibővíti a B kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek körét.

A 2020. évi 139. Közlönyben (58. oldal a konkrét lapszámban, egyébként 3520. oldal) érdekes változás jelent meg a hazai jogosítványokkal kapcsolatban - szúrta ki a Totalcar.

Az 5. paragrafus első pontja szerint "B" kategóriával lehet vezetni 3,5 tonna össztömeg feletti, de 4250 kg-ot meg nem haladó össztömegű járművet, amennyiben az az Országos Mentőszolgálat sürgősségi betegellátást végző járműve.

A Totalcar szerint ez a változás valószínűleg azért jött létre, mert a mai mentőautók már most is túllépik a 3,5 tonnát, így jóval nehezebb lehet olyan sofőrt találni, aki rendelkezik a megkülönböztető jelzés használatához szükséges PAV I. kategória mellett C kategóriájú jogosítvánnyal is.

A másik változás, hogy a 3,5 tonna feletti, de maximum 4250 kg-ot meg nem haladó össztömegű, alternatív üzemanyaggal működő járműveket is lehet (legalább két éve érvényes és nem kezdő) "B" kategóriás jogosítvánnyal vezetni, amennyiben teljesülnek bizonyos feltételek.

Mindkét változásra igaz, hogy csak belföldre érvényes. Az első (mentőautókra vonatkozó) változás 2020. június 11-től hatályos, míg a második csak 2021. május 23-án lép életbe.