Amerika egyik legnépszerűbb SUV-ja, a Ford Explorer plug-in hibrid technikával európai körútra indul. Hogy diadalmenet lesz-e vagy sem, majd kiderül, igazi ellenfele egyelőre csak a prémiumtermékek között van.

Az USA-ban tavaly debütált hatodik generációs Explorer még csak most érkezett meg Európába, de már most borítékolható, hogy vevőnek és eladónak egyaránt nagy falat lesz. Senki sem fogja könnyen megemészteni, hogy 5,062 méteres hossza, 2,4 tonnás tömege és 26 milliós ára a felsőkategóriás prémiumtermékekével vetekszik, ennyiért például BMW X5-ből is lehet plug-in hibridet venni - igaz, jóval szerényebb felszereltséggel, két üléssel és 63 lóerővel kevesebbel.

Az amerikai piacra fejlesztett, és Chicago mellett gyártott Explorernek talán összejöhet Európában az a piaci siker, ami az egy mérettel kisebb, szintén amerikai származású, csúfosan megbukott Edge-nek nem jött össze.

Explorerből utoljára a második generációt forgalmazták Európában a 90-es években, kedvelték is a vásárlók, szerencsére nálunk nem azokkal a Firestone abroncsokkal szerelték, amelyekről nagy sebességnél levált a futófelület, 271 ember halálát okozva ezzel Amerikában. A korszak legnagyobb autóipari botránya volt ez, a Ford milliókat bukott a visszahívási akción és a hírnevén is komoly csorba esett.

Luxuskommersz

A tengerentúlon számos variánsból álló új Explorer-palettáról hozzánk csak egyetlen változat jut el, a fogyasztásával és emissziójával még Európában is szalonképes plug-in hibrid. Csak a sportosabbra hangolt ST-Line, valamint a kényelmesebb és puhább Platinum konfiguráció közül lehet választani, valamint a metálfényezés fakultatív még. Minden más extra, vagyis az, amit ma a Ford a járműtechnikában adni képes, benne van az árban. Kényelemben, biztonságban, teljesítményben, térfogatban, presztízsben az Explorer PHEV a Ford 4(x4) keréken gördülő innovációs látogatóközpontja.

A fentiek ismeretében nem meglepő, hogy Magyarországon hivatalosan sem célcsoportot, sem értékesítési célszámot nem határozott meg az importőr. De, akárcsak az izlandi birkáknak, az Explorer PHEV-nek sincs természetes ellensége: az alapáron hétüléses, zöld rendszámra és nagycsaládos kedvezményre jogosult elektrobenzines monstrum a maga nemében egyedülálló.

A prémium szegmens ugyan tele van plug-in hibridekkel, de az Audi Q7, a BMW X5, a Mercedes GLE, a Range Rover, valamint a Volvo XC90 ötösfogatból a BMW és a Mercedes csak ötüléses, az pedig mindegyikre igaz, hogy teljesítmény-felszereltség alapú ár/érték mutatóikban jelentősen elmaradnak a Fordtól. És ugyan a BMW és a Mercedes is kínál hétüléses szabadidő-autót (X7, GLS), azok egyelőre nem kapnak plug-in hibrid hajtásláncot. Ki van ez találva kérem, amiről egy nyugalmas hétvégén, az ebéd utáni szunyókálásból felébredve az esti meccsig bárki maga is meggyőződhet, ha alaposan végigbújja a szóba jöhető márkák weboldalait.

Igazi mindenes

A parádés felszereltség és az impozáns műszaki adatok önmagukban azonban kevesek lennének a Fordtól szokatlanul magas vételár alátámasztására. Cipőt sem veszünk próba nélkül, hiába tudjuk, hogy mekkora a lábunk. Egy nemzetközi menetpróba is általában annyira elég, mint egy cipőbolti járáspróba: a szüzességét odaadja, de a kiugróan jó, és a szélsőségesen rossz tulajdonságait nem fedi fel egy újdonság sem.

Következésképp egy hosszútávú Ford Explorer PHEV + magyar tulajdonos kapcsolatról is hiba lenne messzemenő eszmefuttatásokba bocsátkozni. Az azonban határozottan kijelenthető, hogy már az első kilométereken kellemes csalódást okozott az amerikai óriás, és útviszonyoktól függetlenül később is tartotta a szintet.

A cikk nem ért véget. Kattintson a második oldalra, ha kíváncsi, milyen vezetni az Explorert!