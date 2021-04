A General Motors elektromos hajtással feltámasztott terepjáró márkája, a GMC alá tartozó Hummer bemutatta második új modelljét a tavalyi pickup után. A Hummer EV SUV műszakilag alig különbözik a platós testvérmodelltől, ugyanarra az Ultium nevű elektromos platformra épül, amely kiváló terepjáró-képességet és hatékony meghajtást ígér.

Megmaradtak a kivehető tetőpanelek (amelyek segítségével kabrióvá alakíthat az autó), a fejlett vezetéstámogató rendszer-kínálat (2-es szintű önvezetés önálló sávváltással), az adaptív légrugózás, a hatalmas 85-94 centiméter átmérőjű kerekek és a masszív alsó védelem.

A 4999 mm hosszú, 3218 mm-es tengelytávú karosszéria viszont az A-oszlop mögött teljesen más, mint a pickupon: szögletes, kétdobozos, zárt SUV bódé, amely kísértetiesen emlékeztet a 2000-es évek benzines Hummer szörnyeire, a H2-re és a H3-ra. Még a közel függőleges szélvédő és a hátul hordott pótkerék is megmaradt, a kerékjáratok szögletesek.

Az új, elektromos Hummer EV SUV-ot három villanymotor mozgatja, a csúcsmodell összteljesítménye 830 lóerő. Egy ugyan elmarad a pickup 1000 lóerejétől, de vélhetően senki sem fog erőhiányra panaszkodni, mivel a százas sprintet 3,6 másodperc alatt teljesíti. Akinek sok a 830 lóerő, kérheti az olcsóbb kétmotoros hajtásláncot is, amely „csak" 625 lóerőt képes a kerekekre szabadítani.

A 800 voltos, 20 cellás akkumulátor kapacitását nem árulták el, csak annyit, hogy az amerikai szabványok szerint több mint 300 mérföldes, azaz több mint 483 kilométeres hatótávolságot biztosít a terepjárónak normál vezetési stílusban. A töltési teljesítmény elérheti a 300 kW-ot, ami a legnagyobb a mai villanyautók között (ezért lehet 10 perc alatt 160 km-nyi hatótávot nyerni). Ahogy az összes modern villanyautó, a Hummer is használható lesz külső áramforrásként (3 kW teljesítménnyel), ami kültéri piknikeken, kerti partikon, vagy áramszünet esetén nagyon hasznos lehet, de akár egy másik villanyautót is lehet róla tölteni.

Nem sok vetélytársa lesz terepjáró-képességek terén a Hummer EV SUV-nak, mivel 33 centis rugóútjai vannak, felemelt futóművel a hasmagassága 40 centi, a brutális villanymotor-nyomatékot akár egyetlen kerékhez is képes elküldeni az összkerékhajtása, a gázlómélysége több mint 81 centi, és akár 60 fokos emelkedőn is fel tud mászni. De a legkülönlegesebb tulajdonsága a „rákjárásnak" (crabwalk) hívott funkció, ami azt jelenti, hogy az első és a hátsó kerekek az elsővel azonos mértékben és irányban elfordulnak, így a kocsi átlósan, oldalazva is tud mozogni. Természetesen a hátsó kerekek az elsőkkel ellentétes irányban is el tudnak fordulni, ettől lesz hihetetlenül kicsi, mindössze 10,8 méter a fordulókör átmérője.

A Hummer EV SUV forgalmazása 2023 tavaszán kezdődik az Egyesült Államokban, az ár 80 ezer dollárnál indul és 110 ezer dollárnál végződik (24-33 millió forint) a felszereltség, a villanymotorok száma és az akkumulátor méretétől függően.