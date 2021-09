Az új Tundra elvesztette a V8-as motorját, de az új, ikerturbós V6-ossal akár egy 5,44 tonnás utánfutót is képes elvontatni.

Az amerikai piacon már régóta tör borsot a helyi gyártók orra alá a Toyota a legnagyobb pickupjával, a Tundrával, amely izmos V8-as motorjával, megbízható és robusztus, létravázas technikájával hamar népszerűvé vált a vásárlók között. Most bemutatkozott a típus vadonatúj nemzedéke, amely számos újítást hordoz. Például az 5,7 literes V8-as motorját egy 3,5 literes, ikerturbós V6-osra cserélték, amelyből 394 lóerőt és 649 Nm-t hoztak ki, ami 8 lóerővel és 105 Nm-rel múlja felül a V8-as adatait.

Már ez is bőven elég lenne a leghosszabb verziójában 6,3 méteres pickuphoz, a Toyota azonban elkészítette a turbómotor hibrid változatát is, amelyet i-Force Max-nak nevezett el. A V6-os turbómotor és a 10 fokozatú automata váltó közé raktak egy kuplunggal leválasztható generátor-villanymotort, amely önállóan is képes mozgatni az autót, de legfeljebb 28 km/h-val, és csak néhány kilométeren keresztül. Ha viszont hibrid üzemmódban használják, akkor a hajtáslánc összteljesítménye 443 lóerőre, a nyomatéka pedig 790 Nm-re nő meg, utóbbi már 2400-as fordulatszámtól elérhető. A 288 voltos nagyfeszültségű nikkel-metál hidrid (Ni-MH) akkumulátort a hátsó ülések alá helyezték el.

Meggyőző, hogy a Tundrát akár 880 kilóval lehet terhelni, és, hogy a korábbinál 17,6 százalékkal nehezebb, 5,44 tonnás utánfutót is képes elhúzni, igaz, ez még mindig kevesebb, mint amennyit a Ford F-150, a Dodge Ram vagy a Chevrolet Silverado tud. Kétféle vontató üzemmódot is kifejlesztettek a Toyotához: a Tow/Haul, és az igazán nehéz vontatmányokhoz való Tow/Haul+ üzemmódban is javul a gázreakció, ami megkönnyíti a vontatást, emellett a hibrid verziókban folyamatosan besegít a hajtásba a villanymotor, és ilyenkor kikapcsolódik a start-stop rendszer.

Teljes, 360 fokos kamerarendszert kapott a Tundra, a kamerák képét (külön-külön, vagy madártávlatos nézetűvé összerakva) az új, 14 colos belső képernyőn lehet figyelni, az egyik kamera a vonóhorog csatlakoztatásában segít. A holttér-figyelő az utánfutót is figyelembe veszi, a vezetéstámogató rendszerek pedig segítenek a tolatásban és a csóválás megszűntetésében. Teljesen új a futómű, elöl kettős keresztlengőkaros, hátul négylengőkaros, csavarrugós rendszer teljesít szolgálatot a korábbi laprugós helyett. Felárért emelhető légrugózás és adaptív lengéscsillapítás is kérhető, ami állítólag sokat javít a komforton.

Kétféle négyajtós kabinnal és háromféle platóhosszal lehet megvásárolni a Toyota nagy pickupját, a leghosszabb plató 2,46 méter hosszú. Európában továbbra sem tervezik forgalmazni a Tundrát, a Texasban legyártott mennyiség nagy része Észak-, kis része Dél-Amerikában talál majd gazdára.