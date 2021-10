Óriási csinnadrattával indította el a német óriáskonszern az ID-családot és vele az elektromos korszakra való átállást. Igaz, nem egészen így képzelhették a startot, mert a rengeteg energia, illetve a hangzatos nyilatkozatok végül kínos pillanatokat hoztak a cégnek. Az ID.3 bevezetése jelentősen késett, a szoftverrel ugyanis nem boldogultak, miközben Elon Musk biztosan vidáman kuncoghatott az óceán túlpartján (azért csak meghívták egy menetpróbára). Végül keserves késésekkel, de piacra került az autó, és végre én is megtapasztalhattam, mit sikerült összerakni a Volkswagennek.

Alapáron lemezfelnit kap, de 19 colos méretben

Nos, felemás érzéseim voltak, mert a jó dinamikájú, kellemes vezethetőségű, tágas autóban méltatlanul olcsó anyagokkal, magas fogyasztással és a késés ellenére botrányosan gyenge, félkész szoftverrel találkoztam. Ezek után nem vártam túlzottan sokat az ID.4-től, gondoltam, nagyjából ugyanaz lesz, csak nagyobb kasztnival és javított elektronikával. Mint kiderült, tévedtem, ugyanis a a Volkswagen nem felejtett el autót gyártani, csak bizony egy ekkora lépésbe a legnagyobbaknak is beletörhet a foga. Az ID.4 jelentősen más benyomást tett rám az ID.3 okozta csalódások után - ha ezt az irányt tudják folytatni és erősíteni, akkor a jövő autós világában is jelentős tényezők lesznek.

A formákról és dizájnról sosem lehet objektíven beszélni, hiszen nincs két egyforma ember, no meg aztán a VW is inkább a konzervatív vonalat képviseli. Ennek ellenére az ID.4 ha nem is különösen feltűnő, de kellemes formát kapott. Bizonyos szögekből kombira, máshonnan nézve egyterűre, és persze a gyár szándéka szerint főleg SUV-ra hasonlít. Hatalmas, minimum 19 colos felnijei elég meghatározóak, feltéve, ha felárért választunk a könnyűfém opciók közül. Igen, alapáron egyszerű acélfelnit kapunk, de van 20 és 21 colos alukerék is, ha a 19-est kicsinek találnánk. Orr-része nagyban hasonlít a kisebbik modellre, legalábbis a fényszórók és a közvetlen környezete.

Ám itt a „motorháztető" hosszabb, közel vízszintes és jóval magasabban húzódik. Emiatt a lökhárító falszerűen tornyosul alul, amit a fekete betétbe rejtett légnyílások oldanak. Itt is előkerültek a szélső légelvezető nyílások, amik lassan ipari standarddá válnak a villanyautóknál. Oldalról látszik igazán, milyen testes az ID.4, a hossza és magassága is egyértelműen a középkategóriás SUV-ok közé tartozik, bár némileg kisebb a Tiguannál. Persze ez is a vadonatúj MEB platformra épül, amit rugalmasan lehet alakítani az adott karosszériának és méretnek megfelelően. Az ívelt övvonal és a hátsó kerekek feletti domborítás szép részlet, akárcsak az ezüst oldalsó díszbetét.

Nem csak méretében áll egy szinttel az ID.3 felett

Ez a fekete tetővel egyetemben feláras, viszont sokat dob az autón, és a mélykék fényezéssel igen jó párosítás. A süllyesztett kilincsek hagyományosnak tűnhetnek, de nem azok, a borítás fix, a mélyedésben lévő elektromos kapcsolóval nyithatók az ajtók. Meglepően lágy, íves vonalakkal rajzolták a farát, a tetővonal csak szolidan lejt, de a hátsó szélvédő nagyon kicsi, a rajta lévő szpoiler viszont nem olyan drabális, mint az ID.3-nál volt. A lámpákat a fényszórókhoz hasonlóan itt is fénycsík és egy fekete betét köti össze, a lökhárító meglepően nagy része fényezetlen, egy esetleges sérülésnél ez inkább előnyös.

Furcsa, hogy a jelvény itt fix, nem annak billentésével kell nyitni a csomagtérajtót és a tolatókamera is leköltözött a rendszám fölé. Itt elég könnyen tud koszolódni, de kapott beépített mosófúvókát is. Sem diffúzor, sem pedig álkipufogó imitáció nem került rá és ez jól is van így. Az oldalajtók feltárása után egy kisebb csarnok vár odabent minket: az ID.3 sem mondható épp szűknek, de itt aztán tényleg dúskálunk a helyben. Ráadásul a térérzet is kiváló, pedig a tesztautóban fekete tetőkárpit és sötét belső burkolatok voltak. Ne is kérjünk fehéret hozzá, viszont a tesztautóban lévő belső hangulat kifejezetten jól sikerült. Elegáns, gusztusos és minőségbe sem lehet belekötni.

Általánosan is sokkal jobb az anyagválasztás, mint a kistesóban. A műszerfal felső részét varrott bőr borítás és ezüst dekorbetét fedi, az ajtókon van tisztességes kárpit (hátul is), tehát az összhatás jóval igényesebb. Olcsó műanyagokat azért itt is lehet találni, de messze nem tolakodó mennyiségben és helyen, mint a márka kisebbik elektromos autójában. A zongoralakk viszont épp a legrosszabb helyekre került, ezzel sajnos meg kell barátkozni. Összeszerelésben hozza a márkára jellemző precizitást az ID.4, menet közben sem zörög semmi, minden masszívan egyben van.

Tágas utas- és csomagtér, kihasználatlan orr

Alapáron kézzel állítható üléseket kapunk, deréktámasz sincsen bennük, mégis kényelmesek, csak az oldaltartásuk szerény, de felárért AGR (ortopédiai minősítésű) vagy integrált fejtámlás sportülések kérhetők. Elöl simán elférnek a két méternél magasabbak is, és tárolórekeszekből sincs hiány. Nem túl nagyok az ajtózsebek és a kesztyűtartó sem, középen a pohártartó egy kivehető betéttel tárolóvá alakítható. A két ülés közötti, rolóval fedett tárolóban találjuk az USB-C csatlakozókat ( össze vannak kötve a multimédiával) és a mobiltároló polcot, ami vezeték nélküli töltőt is tartalmaz. A lebegő középkonzol nem ér össze a műszerfallal, az alatta lévő helyet viszont nem használták ki.

Hátul ugyancsak rengeteg a hely, különösen a lábtér bőséges. Az ülést nem tették túl alacsonyra, ezért nem kell felhúzott lábakkal utaznunk. Szép és igényes a kárpitozás, van hátsó légbefúvó (felárért hátsó klímazóna kérhető) és ide is jutott két USB-C. A szélső helyeken és a jobb első ülésben ISOFIX várja a gyereküléseket. Középen könyöklő van pohártartókkal, mögötte sízsák, az ülések hátán zsebet alakítottak ki külön mobiltároló résszel, az itt utazók sem másodrendűek. Sőt, a teljesen sík padló és a belső szélesség lehetővé teszi, hogy ötödik utast is vigyünk magunkkal relatíve kényelmes viszonyok között.

A tágas utastérhez méltó az alaphelyzetében 543 literes csomagtér is, hiszen hosszú, széles és mély üregbe dobálhatjuk a bőröndöket és más holmijainkat. Kétoldalas, aszimmetrikus fény világítja meg, szatyorakasztók, 12 voltos csatlakozó, lekötöző fülek segítik az elhelyezést. Padlója alatt egy kisebb rekeszben jól elférnek a kötelező tartozékok és a két töltőkábel. A csomagtérajtó szintén külön pénz ellenében elektromosan, láblendítésre is nyílhat, és továbbá jó pont, hogy az ID.4 vonóhoroggal is felszerelhető, ami nem általános a villanyautóknál. Hiányzik viszont az első csomagtartó, hiába nincs ott motor, a kiegészítő berendezések kitöltik a teret.

