Még 2021 augusztusában halálos baleset történt a 88-as főúton: egy BMW vezetője egy kanyarban elvesztette az uralmát az autója felett, és egy szemből érkező másik autó elé sodródott. A balesetben a BMW egyik utasa a helyszínen életét vesztette, a sofőr és két másik utas súlyosan megsérült.

A Sárvári Járásbíróság jogerősen felmentette a sofőrt a halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult ügyben, mivel az igazságügyi műszaki szakértő szakértői véleménye alapján megállapítást nyert, hogy a balesetet műszaki hiba és nem a vádlott mulasztása okozta - írta a 112press.hu.

A bonyodalmak itt kezdődtek, valóságos kommentháború indult. Sokan felháborítónak tartották az ítéletet, amihez hozzájárulhatott az is, hogy az autó márkája BMW volt. Pedig több helyről is megerősítették, hogy a BMW egyik súlyosan megsérült utasa - a sofőr munkatársa - már közvetlenül a baleset után is elmondta, hogy a sodródás előtt egy furcsa, hangos, fémes csattanást hallott.

A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a jobb hátsó futóműnél törés következett be menet közben - ezt hallotta az utas -, és ezután vált irányíthatatlanná az autó. A bíró ezt mérlegelve mentette fel a sofőrt. Több olyan komment is született, ami azt sejtette, hogy a sofőr biztosan csak lefizette a bírót, és kitalált műszaki hiba miatt úszta meg a büntetést.

A hozzászólások az ügy érintettjeihez is eljutottak, akik közül valaki a teljes szakértői jelentést is nyilvánosságra hozta. A sofőr nem milliomoscsemete, három műszakban dolgozott, hétvégente túlóra. Nem volt esélye lefizetni senkit. Az elhunyt a sofőr barátja és kollégája volt" - írta egy érintett.

Úgy tudni, hogy a munkatársak beosztották, hogy ki és mikor viszi a többieket, így több autó rotálódott a sorban. A baleset napján nem a balesetet szenvedett BMW volt a soros, de egy másik jármű meghibásodása miatt ezzel az autóval mentek munkába a baleset érintettjei.