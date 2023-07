A pályaválasztás előtt álló fiatalok és szüleik a továbbtanulási lehetőségeket bújva nagyon széles skálán választhatnak. Mind a szakképzésben, mind pedig a felsőoktatási számos lehetőséget kínál azoknak, akiket már korán „megfertőzött" a két- négy- vagy többkerekűek iránti rajongás. A járműipar ma jó lehetőségeket kínál, benne dolgozni megnyerő és elismerésre méltó, de a jövővel kapcsolatban sok bizonytalanságot hallani. A mobilitás fenntartására továbbra is egyértelműen növekvő igény van. Mindemellett a járművek bonyolultsága nem csak kihívást, hanem megnövekedett javítási időket is eredményez, ami azt jelenti, hogy egységnyi járműre több munkaidő jut. Ebből következik, hogy ha nem csökken a járművek darabszáma, akkor egyre több munkát kell a fenntartó iparnak elvégezni. A trendek alapján az is jól látszik, hogy nem csak a klasszikus mechanikus és elektromos munkák iránt mutatkozik majd további kereslet, hanem informatikai hálózatokon kell dolgozni, diagnosztikai eszközöket kell használni, valamint az elektromos és hibrid hajtásláncok javításához szükséges további specifikus feladatokat is el kell végezni.

A kor kihívásainak (és a német mintának) megfelelően az autós szakmák megnevezései is megváltoztak. Ha valaki autószerelőnek szeretne tanulni, akkor a gépjármű mechatronikus és a gépjármű mechatronikai technikus szakmákat kell keresni a szakiskolák kínálatában. A gépjármű mechatronikus képzés 3 éves, nem érettségihez kötött. A három évből kettőt a diákok duális képzésben tudnak tölteni, így már korán belekóstolhatnak az ipari munkába, megismerkedhetnek későbbi munkáltatóikkal, és azok elvárásaival. A duális képzés nem csak szakmai, hanem az ösztöndíj révén anyagi előnyökkel is jár a diákok számára. A technikusi szintet a Gépjármű mechatronikai technikus szakma jelenti, mely képzés nappali oktatásban 5 évig tart, melyből 3 évet tölthetnek a tanulók duális képzésben cégeknél. Az érettségivel és szakmai vizsgával záruló képzés továbbtanulási előnyökkel is jár. Egyre több egyetem és főiskola köt megállapodásokat a technikumokkal, hogy képzéseiket elfogadva, okleveles technikusi végzettséggel, kedvező pontszámítással a diákok tovább mehessenek egyetemi tanulmányokat folytatni.

A szakmának szüksége van jó technikusokra, így azok, akik a javító iparban szeretnének maradni, gyorsan találhatnak munkát, és szerencsére mindig fennáll a lehetőség a továbbtanulásra is. Szintén lehetőség a technikum elvégzése után az elektromos és hibrid járművek felé venni az irányt, és Alternatív Járműhajtási Technikus végzettséget szerezni a hatodik évben. Ilyenkor az egész évet duális képzésben lehet tölteni. Aki fiatalon, nappali képzésben végzi el ezt a szakmát, nagy előnnyel indulhat a munkaerőpiacon, hiszen a munkáltatóknak szükségük lesz olyan munkatársakra, akik jogosultsággal rendelkeznek a hibrid és elektromos járművek szervizelésére.

A tanulás az iskola befejezésekor sem ér véget, hiszen a cégeknél lehetőség van márkaspecifikus vagy szakterületi képzésekre, melyek a technika fejlődésével és a specializáció folyamatával elengedhetetlenné váltak. A munka során a szakmai kihívások és a folyamatosan lecserélődő, fejlődő járművek nem engedik, hogy a dolgos mindennapok monotonná váljanak. A folyamatos változás miatt szinte elengedhetetlen az élethosszig való tanulás, de aki képes követni a folyamatosan fejlődő technikai és technológiai fejlődést, arra fényes jövő várhat az autóiparban. Érdemes ezt is figyelembe venni a szakmai orientáció során.