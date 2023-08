A Scala és a Kamiq is ráncfelvarráson esett át, amely a külsőt, a belsőt, és a motorkínálatot is érintette.

Mivel a Fabia jelenleg nem szerepel a Skoda hazai importőrének konfigurátorában, ideiglenesen a Scala nevű kompakt ferdehátú és a Kamiq nevű kompakt SUV a cseh márka két legolcsóbb modellje Magyarországon. Előbbi 2019-ben, utóbbi 2018-ban jelent meg a piacon, így már igazán rájuk fért az életciklus felénél esedékes modellfrissítés. Mindkét modell az eredetileg kisautók és kisebb kompaktok számára kifejlesztett MQB A0 platformon alapul, és mindkettő rövidebb 4,4 méternél.

A nagyjából Volkswagen Golf-méretű, de annál egyszerűbb technikájú Scalából eddig 230 ezer darab, a Kamiq-ból pedig 351 ezer darab fogyott négy év alatt a világ 57, illetve 60 országában, a módosításokról azt várja a Skoda, hogy minimum fenn tudja tartani ezt a szintet. Ennek érdekében sokkal vonzóbbá tették a kocsik megjelenését: a Scala esetében a háromszög alakú fényszórókat keskenyebbre, csíkszerűvé változtatták, módosították a LED-es hátsó lámpák rajzolatát, lecserélték a hűtőmaszkot, a lökhárítókat és a 16-18 colos méretben kérhető alufelniket is.

A Kamiq-nál mostantól meredekebben áll a szintén új hűtőrács, keskenyebb lett a nappali fény és nagyobb az alatta lévő főfényszóró. Mindkét típushoz már alapáron jár a normál LED fényszóró, és felárért mátrix-LED technológia is kérhető, amellyel nem kell a távfényt fel-le kapcsolgatni, mert az automatika kitakarja a fénykévéből szembejövőket.

Növelte a Skoda a fenntartható anyagok mennyiségét. A tetőburkolat és az ajtókárpitok nagy része már természetes növényi rostokból, a kerékjárati burkolatok és a szélvédő víztartálya újrahasznosított műanyagból, a kárpitozás és a padlószőnyeg pedig újrahasznosított textilből készül. Belül a formák nagyrészt változatlanok, de átalakították a klímapanelt, amely a fizikai tekerőgomboktól könnyebben használható lett.

Széria a 8 colos digitális műszerfal, opcionálisan fejlettebb, 10,25 colos Virtual Cockpit is kérhető, a nagyobb tudású, 9,2 colos érintőképernyős fejegységnél rendelhető a hardveres navigáció, amellyel együtt a szóban utasítható, Laura nevű digitális asszisztens is beköltözik az autókba. Akár 4 db, gyorstöltésre képes, 45 W teljesítményű USB-C port is rendelhető az utastérbe.

Látszólag nem változott a 95-150 lóerőig tartó, háromtagú motorkínálat, de az erőforrások korszerűbbek lettek, mivel már az evo2-es generációba tartoznak. Az 1,0 literes TSI 95 és 115, az 1,5 literes, hengerlekapcsolásra képes TSI 150 lóerős változatban érhető el, felárért a két erősebb motorhoz hétfokozatú DSG váltó rendelhető. A hazai vásárlóknak jó hír, hogy háromféle felfüggesztés érhető el mindkét kompakt Skodához: a normálon felül 10/15 mm-rel ültetett, feszesebb lengéscsillapítású sportfutómű és 15 mm-rel megemelt, rossz utakra való, lágy hangolású futómű is választható lesz. Még nincs információ az árakról, mindenesetre a kifutó Scala 8,0, a Kamiq pedig 8,6 millió forinttól kapható.