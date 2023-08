Akik Dél-Ausztrália államban szeretnének szupersportautót vezetni, 2024. december 1-től speciális vezetői engedélyt kell szerezniük. Az ausztrál rendőrség ezen a héten jelentette be az új engedélyezési rendszer elfogadását, valamint a szigorúbb büntetési tételeket, amelyek ezekre a sofőrökre fognak vonatkozni. Azért vezetik be az új szabályokat, mert tavaly itt egy 15 éves, járdán sétáló fiút egy több mint 600 lóerős Lamborghini Huracánnal száguldó sofőr ölt meg, és azóta is rendszeresek a szupersportautós balesetek és jogsértések.

A Huracánhoz hasonló „ultranagy teljesítményű járművek" (UHPV) vezetőinek meg kell majd szerezniük az U kategóriás jogosítványt, a Drive c. autós lap szerint körülbelül 200 autótípus tartozik majd ebbe a kategóriába. Dél-Ausztrália minden 4500 kg-nál kisebb össztömegű járművet, amelynek teljesítmény/tömeg aránya nagyobb mint 375 lóerő/tonna, ebbe a kategóriába fog sorolni (a motorkerékpárok mentesülnek e szabály alól). Egy 397 lóerő/tonna aránnyal rendelkező Huracán már beleesik ebbe a kategóriába, azonban egy 302 lóerő/tonna aránnyal rendelkező BMW M3/M4 még nem.

Aki U kategóriás jogosítványt szeretne szerezni, annak egy, jelenleg még fejlesztés alatt álló online képzést kell majd elvégeznie. A tanfolyam célja annak biztosítása, hogy UHPV-k vezetői tisztában legyenek az ilyen járművek jellemzőivel és a vezetésükkel kapcsolatos kockázatokkal.

Ezenkívül az UHPV-k vezetőinek bekapcsolva kell tartaniuk a biztonsági funkciókat, például a blokkolásgátlót, a kipörgésgátlót és a menetstabilizálót. Ha kikapcsolják ezeket a közutakon, akár 5000 ausztrál dollár (1,17 millió magyar forint) pénzbírságot is kaphatnak.

Dél-Ausztrália állam szigorítja a halálos kimenetelű balesetet okozó járművezetők büntetését. Közepes szabálysértésnek minősül a jármű gondatlan használatával történő halál vagy súlyos sérülés okozása, a maximális büntetése ennek a tételnek 12 hónapról 5 évre emelhető. Ha a cselekmény súlyosbodik (például alkohol vagy kábítószer jelenléte a sofőr szervezetében), a büntetés 7 évig terjedhet, és legalább 3 évre el kell vonni a jogosítványt is.