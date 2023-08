Már Magyarországon is rendelhető az UX 300e frissített kiadása. Az akkumulátoros elektromos modell azokon a területeken kínál a korábbiaknál többet, amelyek a legfontosabbak az ügyfelek számára.

A Lexus 2020 szeptemberében vezette be Európában az első tisztán elektromos típusát, a hibrid modellen alapuló UX 300e-t. A kompakt szabadidő-autó ideálisnak bizonyult arra, hogy a márka megtegye első lépéseit a teljes villamosítás felé. Bevezetése óta mindössze 12 ezer példányban talált gazdára kontinensünkön, ennél azonban jóval nagyobb potenciál volt a modellben, amelynek kibontakozását eleinte piaci és termelési nehézségek akadályozták. Hogy ez mennyire így volt, jól mutatja, hogy ennek a 12 ezer autónak csaknem a kétharmadát, 7637 darabot 2023 első félévében adta el a Lexus.

Még inkább növelheti a keresletet, hogy az UX 300e immár továbbfejlesztett kivitelében rendelhető meg Európa-szerte. Az eredeti 54,3 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátor helyett mostantól jóval nagyobb, 72,8 kWh-ás akkucsomaggal szerelik a japán villanyautót. Ezzel 40 százalékot meghaladó mértékben nő a WLTP hatótávolság: a korábbi 305-315 kilométer helyett mostantól 440-450 kilométer tehető meg egy feltöltéssel (kerékmérettől függően.) A 204 lóerős teljesítmény, a 300 Nm nyomaték, valamint a menetdinamikai adatok (7,5 mp gyorsulás 0-100 km/órára, 160 km/óra végsebesség) nem változtak.

A korábbi 7, illetve 10 colos kijelzők, valamint a középkonzolon található vezérlőfelület helyét 8, illetve 12,3 colos érintőképernyő veszi át. Ez önmagában is gyorsabb kezelhetőséget eredményez, a rendszer használatát azonban fejlett, magyarul is tudó hangvezérlés egyszerűsíti még tovább. Szintén fontos újdonság a felhő alapú online navigációs rendszer, amely valós idejű forgalmi információkkal segíti az útvonaltervezést, ezen túlmenően parkolásra, töltőpontokra vonatkozó információkkal is szolgálhat.

A Lexus mérnökei az UX biztonsági arzenálját, valamint általános vezethetőségét is javították. Mostantól a villanyautó a kereszteződésben kanyarodva észleli a szemből érkező járműveket, illetve az úttesten átkelő gyalogosokat. Szintén új az aktív kormányzást alkalmazó sávtartó rendszer, míg a radar-alapú adaptív tempomat kanyarhoz közeledve az ívtől függően szükség esetén csökkenti a sebességet. A kormánymű és a lengéscsillapítók finomhangolása, továbbá a karosszéria merevségének növelése egyszerre szolgálta az aktív biztonságot és az élvezetesebb vezethetőséget.