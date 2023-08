Az autopalyamatrica.hu statisztikai adatai alapján idén érzékelhetően megváltoztak a vásárlói szokások, az eladott D1 kategóriájú havi matricák keresleti aránya 7%-kal csökkent, míg az éves országos, vagy vármegyei matricák aránya több mint 5%-kal nőtt. A legnépszerűbb típus még mindig a 10 napos (heti) sztrádamatrica, ennek az eladási arányában nincs változás.

Mint néhány hete nem reprezentatív felmérésből kiderült, sokan választanák alternatívaként az egynapos-matricát is, ha árban megfelelő lenne. Azonban ha be is vezetik 2024-ben, várhatóan alig kerül majd kevesebbe, mint a jelenlegi 10 napos matrica.