Manapság az új autók jelentős drágulás sok vásárlót arra kényszerít, hogy az elérhetőbb árú „budget" márkák kínálatából válasszon magának autót. Jelenleg a Dacia, a Fiat, a Suzuki, és az MG mellett talán még a Ssangyong sorolható ebbe a körbe. A koreai gyártó legolcsóbb modellje a 7,5 millió forinttól kapható Vitara-konkurens, a 163 lóerős turbómotorral szerelt Tivoli, a legdrágább pedig e cikk alanya, a kétszer annyiba kerülő, hét üléssel is kérhető óriásterepjáró, a Rexton.

A típus első generációját 2001-től 2017-ig gyártásban tartották több modellfrissítéssel, ami nagyon hosszú modellciklusnak számít. 2017-ben érkezett a második generáció és 2021-ben kapott egy jelentős modellfrissítést, a tesztautó már ebből a szériából való. Ráadásul a KG Mobility nemrég egy második modellfrissítést – amelynek legfontosabb eleme a teljesen áttervezett, nagyobb képernyőket tartalmazó műszerfal – is bejelentett a korosodó típushoz, így várhatóan még 2-3 évig biztosan gyártásban marad ez a generáció.

Nevet változtat a Ssangyong Dél-Korea negyedik legnagyobb autógyártója, a SUV-okra szakosodott Ssangyong rengeteg adósságot halmozott fel az előző tulajdonos, a Mahindra irányítása alatt. 2022 őszén vált hivatalossá, hogy a hatalmas koreai konszern, a KG Group veszi meg az indiaiaktól a csődvédelem alatt álló autógyártót, 700 millió dollárt fizettek a részvények 61 százalékáért, és vállalták a felhalmozott adósságok felvásárlását és kifizetését is. Idén tavasszal, a Szöuli Autószalon előtt az autógyártó nevét KG Mobility-re változtatták meg, ami azért tűnik helyes döntésnek, mert a régi név nem mindenkiben keltett jó emlékeket az olyan emészthetetlen formájú autók miatt, mint az első Korando, Rodius és az Actyon, másrészt sokan azt sem tudták, hogyan kell helyesen kiejteni, és rengetegen hitték azt a csengése miatt, hogy kínai gyártóról van szó. Dél-Korea negyedik legnagyobb autógyártója, a SUV-okra szakosodott Ssangyong rengeteg adósságot halmozott fel az előző tulajdonos, a Mahindra irányítása alatt. 2022 őszén vált hivatalossá, hogy a hatalmas koreai konszern, a KG Group veszi meg az indiaiaktól a csődvédelem alatt álló autógyártót, 700 millió dollárt fizettek a részvények 61 százalékáért, és vállalták a felhalmozott adósságok felvásárlását és kifizetését is. Idén tavasszal, a Szöuli Autószalon előtt az autógyártó nevét KG Mobility-re változtatták meg, ami azért tűnik helyes döntésnek, mert a régi név nem mindenkiben keltett jó emlékeket az olyan emészthetetlen formájú autók miatt, mint az első Korando, Rodius és az Actyon, másrészt sokan azt sem tudták, hogyan kell helyesen kiejteni, és rengetegen hitték azt a csengése miatt, hogy kínai gyártóról van szó.

Hogy néz ki?

Azonnal felismerhető a frissített Rexton az új, hatalmas, nyolcszögletű, krómozott hűtőmaszkjáról, amelynek szerepe alighanem az, hogy növelje az autó tekintélyét az utakon. Pedig erre aligha volt szükség, a fekete szín és a gigantikus méretek miatt enélkül is előzékenyek vele, általában mindenhol elengedik és lehúzódnak előle, pedig gyorsnak nehéz lenne nevezni. Hátul csak a LED-es lámpák belső rajzolatán változtattak, de többre nem is volt szükség, mert innen már eddig is jól nézett ki a koreai batár.

A karosszéria hossza 4,85, a szélessége 1,96, a magassága 1,82 méter, vagyis egy nem éppen apró BMW X5-nél csak 8 centivel rövidebb, 4-gyel keskenyebb, de 5,5-tel magasabb. Belülről is hatalmasnak érződik, szerencsére a magas üléspozíció, a hatalmas ablakfelületek és tükrök, valamint a kiváló körkörös kamerarendszer amennyire lehet, megkönnyítik a parkolást.

Vicces, hogy a 255/60-as, extrém magas oldalfalú gumikat viselő 18 colos felnik milyen aprónak tűnnek egy ekkora autón. Érdekes, hogy 19-es méret nem érhető el a gyártól, a következő lépcsőfok a 20 col (még mindig viszonylag ballonos, 255/50-es gumikkal), ez a felni viszont az európai szemnek túl bazári a gazdagon krómozott felülete miatt.

Milyen belül?

Első pillantásra igazi luxusautó-beltérnek tűnik a Rexton kabinja a steppelt bézs bőrkárpitozásnak köszönhetően, ami kicsit a Bentley Bentaygát juttatta eszembe. Még az ajtókra és a műszerfalra is bőven is jutott a bőrből, a ráncfelvarrás óta pedig az első két sor üléseinek oldaltartásain is megjelent az elegáns, négyzetrácsos dupla varrás.

Szintén a ráncfelvarrás újdonsága az alul lapított, malomkerék méretű, és szerencsére jól használható fizikai gombokkal teleszórt, fűthető kormány, a teljesen digitális műszerfal-kijelző, valamint az áttervezett középkonzol. Utóbbin a szintén új, „by wire" rendszerű, mechanikai kapcsolatot nélkülöző váltó előválasztó kar miatt több tárolórekeszt alakíthattak ki, és végre megjelent a vezeték nélküli telefontöltő is. A tapintható minőségérzet nem annyira jó, mint amit a látvány sugall, de tartósnak ígérkezik minden, és az összeszerelési minőségre sem lehet panasz. Elképesztő a helykínálat, ebben a kocsiban két szumóbirkózónak sem érne össze a válla elöl.

Elöl-hátul hatalmas és kényelmes ülésekben lehet trónolni, két szinttel ül feljebb az ember, mint egy normál személyautóban, és eggyel, mint egy átlagos kompakt SUV-ban. Elöl hűtés-fűtés, hátul csak ülésfűtés áll rendelkezésre, a háttámlák dőlése azonban mindenhol állítható, a második üléssorba még egy 12 voltos és két USB csatlakozó is jutott. Nagyjából olyan magas a padló, mint egy elektromos SUV-ban (ennek okáról két bekezdéssel később olvashatnak), emiatt a nagy tér ellenére sem a legkényelmesebb a döntetlen ülőpadú második sorban ülni.

Olyan praktikus, mint egy egyterű

A tesztautóban benne volt a 299 ezer forintért rendelhető, padlóba hajtható harmadik üléssor is, amely inkább csak gyerekeknek kényelmes, és ide a bejutás sem a legkönnyebb az előrehajtható szélső-középső ülésen keresztül. Dicséretes, hogy a hétszemélyes Rextonokban leghátra is jutott két nagy tárolórekesz, légbeömlő és manuális klímavezérlés is.

Korábban a felszereltségből olyan fontos tételek hiányoznak, mint a radaros tempomat, a digitális műszerfal, a LED fényszóró, a holttér-figyelő vagy a kormányzásra képes sávtartó és parkolóasszisztens, a ráncfelvarrás óta már ezeket is ki lehet pipálni. Viszont a motoros csomagtérajtó-nyitás, ami egy ekkora autónál tényleg hasznos, sajnos még mindig feláras a csúcsverzióhoz is, ráadásul csak az 1,1 millió forintos Premium Plus csomag részeként kapható meg a 360 fokos kamerarendszerrel, a memóriás vezetőüléssel és a hátsó oldalsó árnyékolórolókkal együtt.

A cikk folytatódik a második oldalon. Kattintson tovább!