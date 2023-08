Már a hazai autópiacon is egyre komolyabb tényező a SAIC-konszern kötelékébe tartozó, brit gyökerekkel rendelkező MG, amely a kompakt méretű MG4-essel a villanyautók között is fel akarja kavarni az állóvizet. Teszteltük a kínai újdonságot.

A kínai háttérrel újjászületett MG modellek európai szemmel is vállalható formájuknak, valamint jó ár-érték arányuknak köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek: a brit–kínai márka 2021-ben megháromszorozta, 2022-ben pedig megduplázta az eladásait Nyugat-Európában, ahol már 38 országában több mint 800 márkakereskedéssel rendelkezik. Még egy év sem telt azóta, hogy az MG hazai importőre megkezdte a hivatalos értékesítést, és azóta itthon is jelentős szereplővé lépett elő a márka: kilenc hónap alatt elérték az ezredik átadott autót. Csak idő kérdése volt, hogy egy dedikáltan elektromos, vagyis már a kezdetektől villanyautónak tervezett modell is bekerüljön a kínálatba. Eddig is volt elektromos autója az MG-nak, a ZS EV, de az a benzines verzió átalakításából született, ami kompromisszumokkal járt.

Hogy néz ki?

A mai SUV-mánia közepette azonban már az is felkelti az ember érdeklődését, hogy nem egy újabb városi terepjárót lát, hanem egy kicsit emelt, ötajtós, ferdehátú kompaktot. Csupán 4,28 méter hosszú az MG4, 2,6 centivel hosszabb, 2,7 centivel szélesebb, és 5,8 centivel alacsonyabb, mint a Volkswagen ID.3, a tengelytávja 6,5 centivel rövidebb, de így is tekintélyes, 270,5 centis. Szemből nézve meglepően karakteres a dizájn, az egyenes élek, a vékony, elnyújtott fényszórók és a lapos, hegyes orr sportos és modern hatást keltenek. A Luxury kivitel lakkfekete teteje, ablakkeretei és formás tükrei a metálpiros fényezéssel még dobnak a látványon.

Hátulnézetből legalább olyan feltűnő, mint elölről, nem spóroltak a vagány megoldásokkal itt sem. A keresztben végigfutó, bumerángokban végződő LED-es lámpacsík éjszaka remekül mutat, mivel a burkolat felső részében cikk-cakk mintájú dekorfények világítanak. És akkor még ott van a két részre osztott felső szpojler is a csomagtérajtó tetején. Alul még némi diffúzor-imitációt is kapunk, szóval a sportos hangulat kézzel fogható, bár a viszonylag kicsi, 17 colos kerekek azért emlékeztetnek arra, hogy egy budget márka termékével van dolgunk.

Milyen belül?

Belül már szerényebb a látvány, a műszerfal amolyan teslás (vagy ID.3-ra hajazó) minimalista stílust ad a letisztult felületeivel és a hosszú légbeömlő-imitációval. Két szögletes képernyő mutatja az információkat, a sofőr előtt egy 7 colos és középen egy 10,25 colos, utóbbi persze érintős. Sajnos a fekete színvilág elég komor hangulatot teremt, elvileg létezett egy világos, szürke-fehér beltéri kivitel is, de az időközben eltűnt az árlistáról.

Aki arra számított, hogy majd zörgő-csörgő, lötyögő, széthulló utasteret kap az olcsó és kínai MG4-esben, annak bizony csalódnia kell, mégpedig kellemesen. Teljesen rendben van az összeszerelési minőség, a burkolatok csendben vannak, sem itt, sem a karosszérián nincsenek rossz illesztések, csúnya hegesztések vagy más, hanyagságra utaló nyomok. Sőt, az anyagok minősége sem vészes, az ülések (mű)bőr felülete egész jó tapintású, vannak puha műanyagok, a hatszögletű kormány fogása és állíthatósága jó.

A helykínálat is hasonlít az ID.3-asra, a külső méretekhez képest kifejezetten jól elfér négy felnőtt. Elöl remek a vezetői helyzet, az ülést kellően mélyre lehet lesüllyeszteni, ráadásul a vezetőé elektromosan állítható Luxury felszereltségnél. Ugyanakkor nincs deréktámasz és az ülőlap szögét sem lehet módosítani. Utóbbira nagyobb szükség lenne, mert nagyon lapos szögben áll és szinte alig támasztja alá a sofőr lábát. Nem csökkenti panorámatető a fejteret, hátul pedig szintén megfelelő tér áll rendelkezésre, bár az ID.3 tágasabb, és az MG-ben az első ülések alá nem lehet betolni a lábfejet. Középre inkább ne ültessünk senkit, bár ennél fájóbb, hogy ide nem jutott könyöklő, ahogy légbefúvó sem.

Bár ez nem a dupla motoros, összkerekes Xpower verzió, hanem a farmotoros, hátsókerék-hajtású, még sincs első csomagtartó. Bent az utastérben viszont egész sok tárolórekesz található: a középkonzolon egy nagy tálca rolós takaróval, pohártartó, a könyöklőben rekesz, plusz az ajtózsebek. Még az irányváltónál is akad egy polc, ami vezeték nélküli töltőként is funkcionál. Kissé eldugva találunk két USB-C csatlakozót elöl, és egy normál USB-A jutott hátra is. Praktikus, hogy az első ülések hátára a megszokott újságtárolón felül két kisebb zseb is került, például a telefonnak.

Mit tud az infotainment?

A vezető előtti digitális műszerfal bár nem túl nagy, meglepően sok adattal szolgál. Cserébe nincsenek variálható nézetei, grafikái, nem lehet a navi térképet kitenni ide, csak az utasításokat. Mindössze a jobb oldalán változtatható a megjelenített információk egy része. Itt szembesülünk vele, hogy a kezelhetőséget illetően vannak azért hibák. Szokatlan, hogy a kormányon lévő joystickokkal akár a klímát is vezérelhetjük, ami telefontükrözésnél jön jól, mert ilyenkor eltűnik az érintőképernyőről a normál klímavezérlés. Szerencsére az okostelefon-integráció jól működött, de csak vezetékkel van rá lehetőség.

Az iSmart nevű multimédia rendszer ügyes, bár itt is lenne még dolguk a fejlesztőknek. Kevésbé zavaró a magyar nyelv hiánya (ez biztosan bekerül később egy frissítéssel), de a gyorsaság sem az erőssége. Ennél is zavaróbb, hogy a képernyő érzékenysége meglepően gyenge, határozott erővel kell rábökni, különben nem reagál semmit. A felbontás és a színek amúgy megfelelőek, de ugyancsak a Volkswagen ID szériájára hajaz a kijelző alatti gombok logikája, de ezek legalább nem érintős csúszkák. Fizikai gombos klímapanel nincs, ezt kizárólag a kijelzőn lehet elérni, a felső sávból (ha sikerül rendesen rábökni).

