A badge engineering – amikor egy adott autómárka modelljét egy másik is árulni kezdni minimális külső változtatásokkal – nem ma kezdődött, de talán pont a Volkswagen-Ford kilencvenes években kezdődött együttműködésével vált széles körben ismertté Európában. A németek első igazi családi egyterűjét, az első generációs Sharant kapta meg a Ford, ebből lett az első Galaxy (és a Seat Alhambra is). Átfazonírozott lámpák, lecserélt logó és kész is van a klón. Így lehet, hogy manapság a tájékozatlan vevők Toyota Proace-nek hitt Citroën Berlingót vagy éppen Mercedes T-osztálynak hitt Daciát (na jó, Renault Kangoo-t) nézegetnek a szalonban. A legtöbbször még a szalonban sem kötik az orrukra, hogy mi is az igazság, így nem árt előre tájékozódni egy-egy modell, de egy-egy hajtáslánc kapcsán is.

Ezt a bevált receptet követi a vadonatúj Tourneo Connect is, ami egy gyártósoron készül a Volkswagen Caddy aktuális generációjával és az orr-részét – beleértve a fényszórókat és a hűtőmaszkot – leszámítva gyakorlatilag csavarra egyezik vele (cserébe a Volkswagen a Ford Rangerből alkotta meg az új Amarok pickupot). Talán nem véletlen, hogy ma a kishaszonjárműveknél a leggyakoribb a hasonló együttműködés, mert ilyen szegmensre saját modellt fejleszteni nem feltétlenül kifizetődő, ugyanakkor a nagy egyterű kategória mostanra tűnt el teljesen: a Sharant és a Galaxy-t is tavaly kaszálták el véglegesen a divatosabb, de kevésbé jól használható hétszemélyes SUV-ok divatja miatt.

Nincs más hétüléses tolóajtós a benzinesek között

Családi autót egyre nehezebb itthon vásárolni, ha a családnak nincs végtelen mennyiségű pénze. Nemcsak drágábbak lettek az autók, de a kínálat is vészesen beszűkült. Hétülésesből van egy rakás lehetőség a SUV szegmensben, de ezek 3-4 gyerekkel már szűkösek. Aztán vannak a nagyobb 7-9 személyes buszok, mint a Ford Tourneo Custom vagy a Volkswagen Multivan, de ezek meg egyrészt városi használatra túlméretezettek, másrészt a 20 milliót közelítő alapárukkal nem is az átlagpénztárcához szabottak.

Maradnak a lemez oldalfalú kisáruszállítókból kialakított ablakos családi gépek tipikusan rövid és hosszú verzióban, akár 7 üléssel, belőlük azonban két modellre szűkült mára a piac. Az egyik a Citroën Berlingo és Peugeot, Fiat, Opel, Toyota klónjai. Én is ilyet vettem néhány éve, és nem bántam meg. Belőlük aztán kiirtották a belsőégésű motort (már csak a Toyotánál marad meg a weboldalon a benzines, de jelenleg az sem rendelhető), maradtak a kompromisszumos elektromos modellek. Aki tehát hagyományos motorral szeretne hétszemélyes egyterűt venni, annak marad az általunk már próbált Caddy és idéntől már a Tourneo Connect (az új Nissan Townstar és a Mercedes T-osztály még kapható benzinmotorral, de nincs belőlük hétszemélyes).

Amit lehet, kihoztak a formából a Ford tervezői

Ezek a doboz formájú autók a kategória adottságainál fogva nem tudnak vonzó, divatos formákat felmutatni, a lehető legjobb helykínálat miatt mindegyik egy nagy konténer elöl-hátul lámpával. Ha már trendi szabadidő-autóra hunyorítva sem hasonlít a tesztre kapott Ford (pedig létezik belőle terepes kiegészítőkkel ellátott Active, és versenycsíkos Sport kivitel is), legalább vidám, őszinte családi gépnek tűnik már távolról is ebben az élénkpiros (egyébként alapáras Lava Red) színben.

Talán a manapság már kicsinek számító, 16 colos kerekek teszik, de élőben sem tűnik akkorának, mint amekkora, pedig ez a nagyobb tengelytávú, 35 centivel hosszabb verzió 4,85 méterre nyúlik és 1,8 méter magas, vagyis csak két centivel rövidebb, viszont tízzel magasabb a hatalmasnak tartott Volkswagen Touaregnél. Viszont ebben hét személy tényleg kényelmesen elfér, ellentétben a nagy luxus SUV-val.

A legnagyobb erénye az irdatlan méretű beltér

Ennyire jól élhető belsőt sem a SUV-ok, sem a kompakt egyterűek nem kínálnak. Személyautós az üléspozíció és a vezetői környezet, ugyanakkor a második, sőt akár a harmadik sor is megfelelő lehet nagyobb gyerekeknek vagy kisebb felnőtteknek is. Mindenkinek minden irányban bőségesen jut hely, és én nagyon szerettem a fix üvegtetőt (plusz 264 ezer forint) is. Ezt árnyékolni ugyan nem lehet, a masszív sötétítés miatt azonban a nagy kánikulában mégsem melegedett fel extrém módon az utastér.

A vezető környezete a szigorú német filozófia alapján lett kialakítva, a latin vetélytársak játékossága teljességgel hiányzik belőle. Nagyon kényelmes az első két ülés, még az ülőlap szöge is állítható, és kihúzható combtámasz is van, amit hosszú úton mindenki nagyra fog becsülni. Analóg a műszeregység, középen egy kis monokróm kijelzővel, nem hiányzott a digitális egérmozi.

A cikk folytatódik a második oldalon. Kattintson tovább!