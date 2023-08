Várhatóan a jövő heti Müncheni Autószalonon leplezi le a Skoda a két igen fontos, nagyméretű újdonságát, de már most megmutatta a belső égésű motorral hajtott zászlóshajók belső terét, kiemelve a továbbfejlesztett dizájnt, technológiát, ergonómiát, és az utastérben használt új, fenntartható anyagokat.

Az eltérő karosszériatípusok ellenére a Kodiaq SUV és a Superb szedán/kombi ugyanarra az MQB Evo architektúrára épül, és a hajtáslánc-kínálatuk is megegyezik. Nem meglepő, hogy a modellek belseje is hasonló, akárcsak a velük szoros rokonságban álló, szintén 2024-ben érkező Volkswagen Tiguan és Passat Variant testvérek esetében.

Összességében az alacsonyabb építésű Superb letisztultabb kialakítású műszerfalat kapott, amely összekapcsolt szellőzőnyílásokkal és teljes szélességű LED-es hangulatvilágítással rendelkezik az alumínium stílusú díszburkolatok mellett. Ezzel szemben a Kodiaq műszerfalán az X-alakú motívum a meghatározó, a szabadidő-autó magasabb középkonzollal rendelkezik, és a műszeregysége nem kap árnyékolót. A belső dizájnok előrelépést jelentenek az elődhez képest, közelebb kerültek a prémium vetélytársak, így a házon belüli Audi szintjéhez is.

Mindkét újdonság kabinjának központi eleme egy szabadon álló, 13 colos érintőképernyő az infotainment rendszerhez. A magasra szerelt kijelző ugyan kisebb, mint az új Tiguanban és Passatban lévő 15 colos egység, de így is kellően nagy, és harmonikusan illeszkedik a belső tér többi részéhez. Ehhez a képernyőhöz társul két másik, egy 10 colos Virtual Cockpit és egy feláras head-up display.

Szerencsére a Skoda tervezői a volkswagenes kollegáikkal szemben nem hagyatkoznak az érintőképernyőre és kivilágítatlan csúszkákra a jármű fontos funkcióinak, így például a klímának a működtetésében. Utóbbit az úgynevezett a „Smart Dials", vagyis a három darab, 1,25 hüvelykes kijelzővel ellátott, forgatható tárcsa segítségével lehet vezérelni.

A DSG automataváltó előválasztó karja (kézi váltó nincs) a kormányoszlopra költözött, így a középkonzolon több hely marad a tárolásra. A Skoda a jellegzetes Simply Clever funkciók kínálatát is bővítette, amelyekből az új generációs modellekben akár 28 darab is elérhető. Ezek közé tartozik a Phone Box nevű vezeték nélküli telefontöltő, amely két készülék 15 W-os gyorstöltésére és aktív hűtésére képes, de lesz ajtóba rejtett esernyő, jégkaparó és még sok minden más is.

Végül, de nem utolsósorban a belső textil burkolatok mostantól 100%-ban újrahasznosított poliészterből készülnek, ami javítja a fenntarthatósági mutatót. A felárért rendelhető fekete, vagy konyakszínű bőrkárpitozás környezetbarát cserzési eljárással készült, amelyhez kávébab-feldolgozási maradékokat vagy olajbogyó-feldolgozásból származó szennyvizet használnak.

A hajtáslánc-kínálat dízel, benzines, lágy hibrid benzines és plug-in hibrid opciókat tartalmaz. Mindegyikhez DSG automataváltó társul, amely vagy az első, vagy mind a négy kerékre küldi az erőt. A plug-in hibridek az 1,5 TSI benzinmotort villanymotorral és egy 25,7 kWh-s akkumulátorral kombinálják, amely több mint 100 km elektromos hatótávolságot tesz lehetővé.