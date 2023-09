Mai felgyorsult világunkban az autógyártók is igyekeznek tartani a lépést, általában egy köztes ráncfelvarrás után már új generációt mutatnak be az adott modellből. Nem így tesz a Mazda, amely a 6-os harmadik nemzedékét már 2012 óta, azaz 11 éve gyártja. Azóta persze sokat finomítottak rajta, most éppen negyedik faceliftjét kapta meg, és a hírek szerint jövőre, azaz 2024-ben érkezik a teljesen más platformra épülő utód. Lehet még egy ilyen „öreg" autóval keresnivalója a Mazdának a vevőknél? A 6-os sorozat jubileumára évfordulójára készült modellt kipróbálva azt mondhatjuk, hogy igenis van!

Elnéptelenedik a kategória a SUV-ok miatt

Először is itt van a forma, ami szinte semmit sem öregedett ennyi idő alatt. Persze az évek során változtattak a dizájnon, de alapvetően az orrához és a farához nyúltak hozzá: megújultak lökhárítók, a fényszórók és más szokásos apróságok, a régi recept pedig működik. Még ma is csodásan mutat az első kerekek feletti domborítás, amely az ajtókra fut tovább. Egyszerű, letisztult látványt nyújt a 6-os, bár a tesztautó új Rhodium White fényezése sok részletet eltakar. Jók az arányai, miközben a sziluett egy megszokott, elsőkerék-hajtású autóról árulkodik – e téren óriási változást hoz majd a modellváltás.

Tegyük még hozzá, hogy egy olyan kategóriáról beszélünk, amely szinte a megszűnés szélén van. Nincs már Európában Honda Accord, Ford Mondeo,Opel Insignia és Renault Talisman, az egyik legnagyobb és legfontosabb konkurensből, a VW Passatból épp most szűnt meg a szedán, csak Variantként lesz elérhető az új generáció. A Mazda6-nál kéttagú a választék (a liftback rég eltűnt), a lépcsőshátú mellett nagy rakterű változat, ahogy a gyártó hívja, sportkombi is készül. Igen szokatlan, hogy utóbbi a rövidebb és a kisebb tengelytávolságú, persze így is egy 4,8 méteres autóról beszélünk.

Mivel huszadik évfordulóját ünnepelte a 626-os utódjaként bevezetett, a márkát sikeresen újradefiniáló első 6-os széria, 2022 végén az aktuális modellből kihoztak egy speciális jubileumi kiadást. Tesztautónk is ilyen kivitelű, ezt kívülről a sárvédőre szerelt plakett, az egyedi 19 colos felniszett, illetve a speciális mintázatú (és színű) hűtőmaszk jelzi. Új a gyöngyházfehér fényezés, mellette egy csodálatos sötétbordó szín is elérhető, kizárólag az ünnepi változathoz. Ez utóbbi hasonló technológiával készül, mint a már mindenki által ismert Soul Red Crystal piros árnyalat.

Igényes beltér, konzervatív kezelőfelületekkel

A beltéren sokkal több nyomot hagyott az eltelt bő 10 év, hiszen a külsőnél kevésbé hasonlít arra, mint amit 2012-ben láthattunk. Különösen igaz ez a tesztautóra, amely impozáns barna nappabőr-alcantara kárpitozást kapott, ráadásul nem spóroltak a finom tapintású anyagokkal a műszerfalon és az ajtókon sem. Fekete-világosbarna kontrasztfelületeinek látványán túl a 6-os belseje remekül ötvözi a hagyományos formákat és a modern technikát. Nincsenek laptopnyi képernyők és érintős felületek, helyettük normál nyomógombokat, illetve önálló klímapanelt találunk, ezt sokan értékelni fogják.

Miként a rendkívül precíz összeszerelést, az igényes anyagokat és finoman működő kapcsolókat is: akárhova néz vagy nyúl az ember, látszik, hogy a japánok odafigyeltek a részletekre. Ráadásul mindezt különféle öncélú csicsák és ezerféleképpen világító LED-fények nélkül tették. Jó, a műszeregységből kilógó kis pöcök vicces, ez egyébként a fényerő szabályzására szolgál. Első ránézésre teljesen analógnak hinnénk a megjelenést, a valóságban viszont a középső rész egy kijelző. Nincs konfigurálható nézete, meg látványos műholdas térkép, így viszont a grafika illeszkedik a széleken lévő klasszikus műszerekhez.

Essünk is túl gyorsan a legkínosabb részen, ahol a leginkább kilóg a lóláb a típus korát illetően: ez a fedélzeti multimédia rendszer, amelynek a képernyője elég kicsi, a felbontása úgyszintén. A szoftver kinézete tiszta időutazás, ugyanakkor a sebessége egész elfogadható. Kezelni sem nagyon bonyolult, álló helyzetben a képernyőt is tapogathatjuk, menet közben a váltó mögötti tárcsával lépkedhetünk benne. Szerencsére vezetékes Android Auto és vezetékmentes Carplay került bele. Kár, hogy a fejlesztési költségekbe nem fér bele az új modellekben lévő képernyő és szoftver integrálása.

