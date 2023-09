A Neue Klasse család első tagja dizájn és technológiai szempontból is új fejezetet nyit a márka történetében. Ismerje meg a szériaközeli tanulmányt, amelynek végleges változata a debreceni BMW gyár első típusa lesz.

2023 végére a BMW minden egyes fő piaci szegmensében rendelkezni fog elektromos autóval; a vállalat célja, hogy 2025-re a globális eladásainak több mint negyede, egy évvel később pedig már a harmada tisztán elektromos legyen. Már eddig is jó úton haladt e célok elérése felé a BMW a jelenlegi villanyflottájával, most azonban egy radikálisan új elektromos járműcsalád bevezetésére helyezik át a hangsúlyt, melynek neve, a Neue Klasse (Új Osztály) az 1962-től 1972-ig gyártott prémium szedánok és kupék családjától származik. Ezek a modellek biztosították a BMW fizetőképességét a vállalat 1950-es évekbeli pénzügyi válsága után, és alapozták meg a márka máig tartó sportos identitását.

Már hivatalos, hogy 24 hónapon belül a BMW hat új elektromos Neue Klasse típust fog piacra dobni, a szedántól a kupékon át a SUV-okig. Az első fecske egy markáns, 3-as sorozat méretű négyajtós lesz, amely közvetlen riválisa lehet a most frissített Tesla Model 3-nak és a tavaly bemutatott Hyundai Ioniq 6-nak. Ebből a kompakt limuzinból ad ízelítőt a most zajló Müncheni Autószalonon bemutatott Vision Neue Klasse tanulmányautó, amely az év elején a Las Vegas-i CES-en bemutatott, valóságtól kissé elrugaszkodott i Vision Dee koncepció továbbfejlesztéséből született.

Teljesen új formanyelv

A letisztult dizájn a nagyméretű ablak- és sima lemezfelületekkel operál, és a BMW olyan legendás stílusjegyeit hangsúlyozza, mint a vese alakú hűtőrács-pár, a meredeken előrenyúló cápaorr, az első fényszórók dupla ikergyűrű-motívuma és az oldalsó ablaksáv Hofmeister kink végződése. A 21 colos, aerodinamikailag optimalizált keréktárcsák a klasszikus felnik keresztküllő-dizájnja előtt tisztelegnek, miközben a monolitikus jármű-sziluett tiszta, egyszerű, újszerű látványt nyújt.

A koncepció frontrészén a vesék hatalmas kijelzőként foghatók fel, a felületek precíz háromdimenziós animációja elsősorban az ember és autó közötti interakciót szolgálja. A hátsó lámpák kialakítása hasonlóan innovatív, háromdimenziós nyomtatással előállított fényelemeket használtak bennük.

Az iDrive következő nemzedéke

Minimálisra csökkentették az utastérben az analóg gombok és kapcsolók számát. Az ember-gép kommunikáció meghatározó helyévé az új panorámakivetítő, a központi kijelző és a kormánykeréken elhelyezett multifunkciós gombok válnak, a felhasználói élményt pedig hangutasításokkal vezérelhető digitális személyi asszisztens teszi teljessé.

A panorámakivetítő az információkat a vezető szemmagasságú látósávjába vetíti, most először a szélvédő teljes szélességében. Főleg a kormányon lévő gombbal vezérelhető a panorámakivetítő, de a központi érintőképernyőn megjelenő tartalmakat egy egyszerű gesztussal (kézmozdulattal) is át lehet helyezni ide. Az új iDrive műszaki alapját egy integrált szoftver-architektúra adja, amely egyesíti a vezetéshez kapcsolódó adatokat a vezérlőelektronika és elektromos rendszerek adataival, illetve a felhőben található információkkal.

Alul és felül egyaránt lapított karimájú kormánykerék emelkedik ki a világos színű, otthonos hangulatot árasztó műszerfalból, a középkonzolon okostelefon-töltő zseb és üvegből készült előválasztó kar kapott helyet. Mindenféle króm- és bőrdíszt nélkülöz az utastér, ami segít optimalizálni a debreceni sorozatgyártás karbonlábnyomát. A használati fázis energiahatékonyságáról pedig a kis saját tömeg, a csekély lég- és gördülési ellenállás, valamint a BMW elektromos hajtáslánc-technológiájának legújabb, hatodik generációja gondoskodik.

25 százalékkal javul a hatékonyság

A BMW korábbi akkumulátoraihoz képest több mint 20 százalékkal nagyobb energiasűrűséget kínálnak a Neue Klasse sorozat új, hengeres lítium-ion akkumulátorcellái, a töltés akár 30 százalékkal gyorsabb is lehet (270 kW), a hatótáv pedig akár 30 százalékkal is megnőhet. Mindezek együttesen kb. 25 százalékkal nagyobb abszolút hatékonyságot eredményeznek a mai villany-BMW-khez képest. A következő generációs akkumulátorok tervezési és gyártási folyamatainak megváltoztatása a becslések szerint akár 50%-kal is csökkentheti a költségeket, ami kedvező hatással lehet az autók fogyasztói árára.

Az elektromos Neue Klasse BMW-ket kezdetben csak Debrecenben fogják gyártani, egy olyan eljárással, amely állítólag teljesen mentes a fosszilis tüzelőanyagoktól. A müncheni és mexikói BMW-gyárak 2026-ra és 2027-re kapják meg az újgenerációs modellekhez szükséges fejlesztéseket.