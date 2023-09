Több mint öt évtizede Japán első számú sofőrös luxusautója a Toyota Century, amely az omotenashi, azaz a japán vendégszeretet szellemét testesíti meg, és biztosítja, hogy fontos utasai a lehető legnagyobb kényelemben érjenek céljukhoz. Azonban a Toyota azt tapasztalta, hogy az elmúlt években a sofőrös autók vásárlóinak igényei megváltoztak, mivel az utasok igyekeznek hatékonyabban kihasználni az úton töltött idejüket azáltal, hogy pihennek, vagy aktív pihenésre mennek járművükkel, esetleg online megbeszéléseken vesznek részt benne utazva. Ez késztette a fejlesztőcsapatot az új, emelt építésű SUV változat megalkotására.

Sikerült a súlypont hátra helyezésével a jellegzetes sofőrös autó arányait a SUV karosszériára is átmenteni, a profilnézetet a szövőszék-orsó motívum és a hatalmas lemezfelületek határozzák meg. A Toyoták királya is a bevált TNGA platformon nyugszik, a karosszériája 5205 mm hosszú, 1990 mm széles, és 1805 mm magas, vagyis a szedánénál 130 mm-rel rövidebb, 60 mm-rel szélesebb és 300 mm-rel magasabb. A 2950 mm-es tengelytáv 140 mm-rel rövidebb, a 2570 kg-os tömeg 200 kilóval nagyobb. A karosszériát a legapróbb részletekig tökéletesen kidolgozták a mesteremberek kezei, amit többek között a gravírozott főnixmadaras embléma és az aprólékos polírozásából eredő, tükörfényes felületek szemléltetnek.

A széles, 75 fokos szögben nyíló hátsó ajtók és az utastér padlójának sík kialakítása megkönnyíti a be- és kiszállást, de ezt a célt szolgálják a küszöbből automatikusan előbújó elektromos lépcsők és a B- és C-oszlopok könnyen megfogható, bőrborítású kapaszkodói is. Felárért akár motoros mozgatású tolóajtó is rendelhető hátra, ami főleg szűk parkolóhelyeken könnyíti meg a be- és kijutást.

Több mint 400 lóerős a Lexus TX 550h+-ból származó, 3,5 literes V6-os plug-in hibrid hajtás, amely egyszerre biztosítja az élvezetes vezetési élményt, és a csendes, rezgésmentes működést. Úgy tervezték meg a hajtásláncot, hogy a jármű a mindennapi használatban villanyautóként, a hosszú távú utazások során pedig öntöltő hibridként működjön, ami ideális egy sofőrös járműhöz.

A Toyota szerint a karosszéria torziós merevsége és az adaptív felfüggesztés gördülési komfortja jelentősen javult a szedán eleve magas szintjéhez képest. Az új japán luxus SUV méltó kihívója a Rolls-Royce Cullinannek és a Bentley Bentaygának, azokhoz hasonlóan összkerékhajtású és változtatható hasmagasságú, ezért akár könnyű tereppel is képes megbirkózni.

Az új Century szabadidő-autó – amely mellett párhuzamosan a szedán is gyártásban marad – első példányait már 2023 végén kiszállítják a vevőknek Japánban. 25 millió jen, azaz átszámítva 61 millió forint az alapár, amit extrákkal még bőven feljebb lehet tornászni. A Toyota mindössze havi 30 példány eladásával számol.