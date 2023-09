Az első K+R, azaz Kiss & Ride zónát Angyalföldön alakították ki. Ahogy a kerület lapja az átadóról írta, a „Puszi és menj!" elnevezés már több mint hatvanéves, először a Los Angeles Times egyik, 1956-ban megjelent cikkében jelent meg.

Az elnevezésből is könnyű kikövetkeztetni, a cél az lenne, hogy a sofőr csak addig álljon meg az autójával, amíg az utasával puszit váltanak, összeölelkeznek, és már megy is tovább. A tábla a KRESZ-be még nem került be - írta az Enbudapestem.hu.