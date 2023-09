Az elektromos autókra specializálódott kínai BYD újonnan létrehozott prémiummárkája, a YangWang készen áll arra, hogy bemutassa harmadik típusát, az U6 szedánt. A modell, amely hamarosan az U8 luxusterepjáróhoz és az U9 elektromos szupersportautóhoz csatlakozik a gyártó kínálatában, állítólag a világ összes szériaautója közül a legjobb aerodinamikai együtthatóval rendelkezik. Az eddigi csúcstartó Mercedes EQS volt 0,2-es alaktényezővel, a BYD-é azonban csak 0,195 (cw).

A YangWang U6 még nem debütált, de nemrég kiszivárogtak róla a szabadalmi rajzok, amelyek felfedik a teljes külső dizájnt. Bár a kínai márka továbbra is szűkszavúan nyilatkozik a közelgő modellről, a nevét és a légellenállási együtthatót egy Kínában megrendezett autóipari konferencián hivatalosan jelentették be. A prezentációban szerepelt egy profilkép és a rekord cw érték, majd egy táblázat a jelenleg gyártásban lévő 10 legáramvonalasabb járművel. Ahogy más modellek esetében is, a rekordot jelentő értéket csak egy speciális felszereltséggel tudja majd a kocsi, az aero-csomag például külső tükröket helyettesítő kamerákat és aerodinamikus formájú keréktárcsákat is tartalmaz.

Kínából származó hírek szerint a szedánt elektromos és plug-in hibrid formában is kínálhatják, mivel a BYD modern architektúrája mindkettővel kompatibilis. A teljesen elektromos változat valószínűleg a YangWang U8 négymotoros hajtását alkalmazza majd, amely több mint 1100 lóerős rendszerteljesítményre és nyomatékvektorozásra is képes. A BYD a szedánt az U9 szupersportkocsi kifinomult, aktív felfüggesztési rendszerével (Disus-X) is felszerelheti, amellyel akár három kerékkel is mozgásképes marad az autó, hasonlóan a régi, hidropneumatikus futóművű Citroënekhez.

A kínai média szerint a YangWang U6 ára Kínában 800 000 jüan (39 millió forint) körül lesz, így jelentősen olcsóbbnak ígérkezik, mint a hasonló teljesítményű Tesla Model S Plaid, amely kb. 30 százalékkal többe kerül az országban.