Az első generáció sikerét próbálja megismételni a még divatosabb, immár plug-in hibridként is elérhető utód.

A Toyota C-HR fontosságát jól mutatja, hogy Európában az első generációból több, mint 1 millió darab (idehaza közel 11 ezer) talált gazdára, és a Toyota európai értékesítéseinek 13%-át (Magyarországon 14%-ot) tette ki. Ami talán még fontosabb, hogy a vevők több mint fele más márkától érkezett. Bevált tehát a Toyota ötlete, hogy egy kifejezetten Európa számára tervezett, stílusos crossovert mutatott be, amely annak ellenére fogyott jól, hogy nem volt különösebben tágas sem a hátsó sorban, sem a csomagtartót tekintve, és az általa nyújtott vezetési élmény sem maradandó. Elsősorban a divatos formába, és a magas üléspozícióba szerettek bele a vevők, no meg a takarékos hibrid hajtásláncokba (bár a típus kezdetben benzinmotorral is választható volt).

Az immáron Magyarországon is rendelhető, kétféle öntöltő hibrid hajtással (1.8, 2.0) és egy zöld rendszámos plug-in hibrid hajtással is elérhető második nemzedék még az elődjénél is merészebb karosszériát kapott, a hossza és a magassága valamelyest csökkent, a szélessége nőtt, a tengelytávja nem változott.

A Comfort felszereltségű 1,8-as C-HR induló ára 12,35 millió forint, míg a legmagasabb felszereltségi szintet képviselő plug-in hibrid GR Sport Premiere Editionért 20,18 millió forintot kell fizetni. Ezeken felül első és összkerék-meghajtás, valamint hat felszereltségi szint különböző kombinációjából választhatnak az ügyfelek. Az új C-HR bevezetésével párhuzamosan a készlet erejéig még a régi modell is megvásárolható 11,5 millió forintos induló ártól.