Sokan használják jogellenesen a buszsávokat a németországi Wiesbaden városában is: vannak, akik a gyorsabb haladás reményében hajtanak a tiltott zónába, míg mások le is parkolnak ott, mit sem törődve a tömegközlekedéssel. Utóbbi jelenti a nagyobb problémát, hiszen az autóbuszok ilyenkor sávváltásra kényszerülnek, ami a zsúfolt forgalomban, főleg torlódások esetén korántsem egyszerű dolog, és emiatt a menetrend is borulhat.

A szabálytalanul parkolók emellett a kerékpárosok biztonságát is veszélyeztetik, akik egyébként jogszerűen haladhatnának a buszsávban. Mindezek miatt a helyi ESWE közlekedési vállalat vezetése úgy döntött, hogy hadat üzen a buszsávot jogtalanul használóknak, és első kamerákkal szereli fel bizonyos autóbuszait.

A jogsértés dokumentálása érdekében a buszsofőrnek mindössze egy gombot kell megnyomnia a műszerfalon, és ekkor a kamera fotósorozatot készít, rögzítve a helyszínt és az időpontot. A fényképeket a cég értékeli, majd bizonyítékként továbbítja a városi hatóságnak. Az első kamerák üzembe helyezését követően 19 nap alatt 311 sofőr ellen indult eljárás a buszsáv jogellenes használata miatt. A közlekedési vállalat vezetése úgy tervezi, hogy 2024 végéig 30 autóbuszt lát el ilyen kamerákkal - írta a Baleset-megelőzés.