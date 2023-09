Londonban már két éve él a rendelet, miszerint az effajta vezetéstámogató rendszer nélküli teherautók nem is hajthatnak be a főváros számos kerületébe. Most pedig Milánó önkormányzata döntött úgy, hogy októbertől napközben, 7.30 és 19.30 között az 5 tonnánál nagyobb tömegű személyszállító járművek és a 12 tonnánál nagyobb tömegű áruszállító járművek csak akkor közlekedhetnek bizonyos zónákon belül, ha holttérfigyelő tartozik a felszereltségük közé - írta az Autoszektor.hu.

Az intézkedést 2024 októberétől már a kisebb, 3,5 tonnát meghaladó áruszállító járművekre is kiterjesztik. Az indok, hogy a legtöbb baleset a holttérből ered. És a helyzetet még veszélyesebbé teszik az egyre növekvő számú, a semmiből felbukkanó elektromos rolleresek.

Azok számára, akiknek a jármű megvásárlása után kell gondoskodniuk az érzékelőről, több online platform is kínálja a készüléket, 150 euró (57 ezer forint) körüli áron. Egy 20 tonnás kamion sofőrje szerint „teljesen haszontalan, mert egy kerékpár, egy parkoló motor, egy fa a mellékutcában, egy közlekedési lámpaoszlop, egy alacsony fal is mind-mind olyan dolgok, amelyek aktiválják a figyelőt és így az érzékelő folyamatosan csipog. Csak akkor veszed észre, amikor csodával határos módon leáll. Végeredményben ez egy olyan eszköz, amely inkább idegesít, mint segít" - véli a kamionsofőr.

A rendelettel párhuzamosan a tudatosság növelését célzó kampányokat is indítanak, hogy megértessék: az út mindenkié és minden használójának még nagyobb felelősséggel kell közlekednie.