Mai tudásunk szerint az Európai Unióban 2035-től csak tisztán elektromos új autókat lehet árulni, és már napjainkban is gyorsan nő az arányuk a belső égésű motorosokhoz képest. Gyakran esik szó az árakról, vagy a töltőhálózat sűrűségéről, a töltési költségekről, de kevesebben foglalkoznak a valódi hatótávval, a fogyasztással, a töltési veszteséggel és a többi, mérhető paraméterrel. Egy gyártóktól független, kínai modelleket is tartalmazó összehasonlító teszt most sok kérdésre választ ad.