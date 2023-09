Annyi SUV vesz körbe minket, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, milyen a műfaj eredője, a célszerűségből magas, szögletes és masszív technikájú terepjáró. Márpedig mindenféle szigorú norma bevezetése dacára a vérbeli offroaderek ma még élnek és virulnak, sőt, a kategória most bővül is: megérkezett Európába nagy múltú Bronco új kiadása. Terepen és országúton is vezettük a zseniális retró formájú, legóként szétszedhető kasztnis, V6-os turbós benzinmotoros Wrangler-alternatívát.

Bár egy időben kétséges volt, hogy a vérbeli offroadereknek lehet-e jövője a vén kontinensen, a gyártók egyelőre nem álltak le a fejlesztésekkel, sőt, az elmúlt években a hagyományosan a Jeep Wrangler és Mercedes G-osztály nevével fémjelzett szegmensbe olyan izgalmas karakterű modelleket delegáltak, mint a régi Defender örökségét továbbvivő Ineos Grenadier vagy a parányi Suzuki Jimny, jövőre pedig érkezik az új Toyota Land Cruiser. Most előttünk áll egy igazán különleges gép Amerikából, az európaiak számára kissé ismeretlen névvel és fazonnal, de valójában komoly múlttal.

Puritán ősmodell, autós üldözés és feltámadás

Lassan hat évtizede, 1966-ban mutatkozott be az első Ford a Bronco, amely nem a később divatossá vált SUV kategóriát előzte meg, hanem valódi terepjáró volt, alapvetően pickup technikával, és a civil Jeep CJ riválisának szánták. Öt generáción át bizonyította népszerűségét a tengerentúlon az egyre hatalmasabbra növő terepjáró, 1993-ban pedig még a történelemkönyvekbe is beírta magát, amikor a katódsugaras tévékből élőben követhették nézők milliói a helikopteres felvételeken, ahogyan O.J. Simpson egy fehér Bronco volánját markolva menekül a rendőrök elől Beverly Hills utcáin.

Ennek az incidensnek aligha volt köze ahhoz, hogy három évvel később be is fejezzék a modell gyártását, és negyed század kellett hozzá, hogy 2021-ben bemutassa a Ford a hatodik generációt. A friss Bronco csak mostanra kúszott át az öreg kontinensre, elsősorban a gazdagabb nyugati országok piaci igényeit lekövetve, limitált darabszámban, de nem ám villanyautóként vagy plug-in hibridként (a Wranglerből nálunk már csak utóbbi elérhető), hanem benzinmotorral. Jó hír, hogy nemsokára a magyar szalonokba is jut majd belőle, ezúttal azonban még német rendszámú demóautókat vezettünk.

Korábban a Ford már meglépte egy ikonikus kinti modell honosítását, amikor behozta Európába a Mustangot, és zajos sikert aratott nem csak nyugaton, hanem többek közt Magyarországon is. Az ok egyszerű: forint/lóerő alapon rettentő jó ajánlat volt már az érkezésekor is, és az árban benne foglaltatik egy darab Amerika is, a kellemes hangú V8-as motor mellett. Vajon meg lehet-e ismételni egy ilyen sikert az aszfalt helyett terepen, és hat hengerrel is? Kétségtelen, hogy a retrós Bronco óriásit megy az Egyesült Államokban, két év alatt már a félmilliót közelíti az eladott példányszám.

Különleges karakter, maffiózó-imázs nélkül

Odaát, az Atlanti óceán túloldalán kilenc különböző változata van a brutális, 424 lóerős Raptortól a még nosztalgikusabb Heritage Edition szériáig, és már most kezd köré igazi kultusz kialakulni. Nálunk a levehető keménytetős, hosszú karosszériás (négyajtós) modellt forgalmazzák majd, és két kivitel lesz elérhető: az aszfaltgumikkal szerelt Outer Banks a finomabb, hétköznapi használatra szánt, míg az igazán komoly off road-képességekkel rendelkező Badlands a brutálisabb verzió. Mi azután, hogy részt vettünk a terepezős sajtóbemutatón, utóbbi verziót nyúzhattuk egy teljes teszthéten át.

A Bronco első számú vonzereje számomra az, hogy tökéletesen hossza az életnagyságú Hot Wheels kisautót. Ennyire tekintélyes méretű, konzervatív kocka talán csak a Mercedes G-osztály rajta kívül, ám ott komoly imázsromboló (vagy építő, attól függ honnan nézzük) tényező, hogy a valamire való szervezett bűnözők jelentős része is olyannal jár Szibériától Dalmáciáig. Ugyanakkor a Ford semmilyen negatív konnotációval nem rendelkezik: mosolygós, már-már barátságos a frontja, mentes a tört élektől és a túlzó részletektől, az ősmodell ismerete nélkül is régimódinak és érdekesnek tűnik.

Meghatározó részletei a szimpla kerek fényszórók, a testét óriási sima acélfelületek határolják, a márkára pedig csak hátul utal egy szerény méretű Ford logó - a frontot masszív Bronco felirat uralja, így a legtöbben elsőre nem is tudják beazonosítani. Persze a méretei az Újvilág igényeire lettek szabva, és való igaz, hogy egy Suzuki Jimny könnyebben elfér az erdei csapáson, ebben trónolni távol a civilizációtól azért sokkal fejedelmibb érzés. Ami a számokat illeti, a hossza 4,8 és a szélessége 1,94 méter, a megemelt Badlands hasának legalacsonyabb pontja pedig 26 centire húzódik a talajtól.

Félig le lehet vetkőztetni az otthoni garázsfelhajtón

Nagyfokú a variálhatóság, ám ez a Bronco esetében nem karakuri ülésrendszert jeleni, hanem egy nagyságrendekkel vidámabb dolgot: a kasztni jelentős része otthon szétkapható, és nagyjából 10 perc alatt nyitott Mad Max járművet lehet belőle faragni. Az elöl ülők feje felett csak pár kallantyút kell eltekerni, hogy a két műanyag tábla leemelhetővé váljon, ez máris targás élményt biztosít. Ahhoz, hogy a hátsó ülések feletti elemtől is megszabaduljunk, célszerű levenni a tetősínt, a csomagtér feletti nagy hardtop pedig pár csavar és egy elektromos csatlakozó oldásával jön le, e művelet kétemberes.

Így már valódi kabriót kapunk, ha pedig ennyi nem lenne elég, mind a négy ajtó is leszerelhető (akárcsak a Jeep Wrangler Unlimitednél), ráadásul csak két-két csavar tartja őket. Lényeges, hogy Európában ajtók nélkül közúton sajnos nem lehet legálisan közeledni, de mivel úgysem tudnánk az összes leszerelt cuccot magunkkal vinni a csomagtartóban, ez a móka megmaradhat lezárt off-road pályákra. Amerikában némiképp más a helyzet, maradhatnak az ajtók a garázsban, sőt, néhány cég már ki is fejlesztett olyan csigás emelőmechanizmust, amivel a plafonra húzható a hátsó hardtop.

Valamiért nagyon vonzanak a nagy és egyszerű, nem prémium vagy csilli-villi autóbelsők, ez itt pont ilyen. Ott kezdődik a varázslat, hogy az ajtók keret nélküliek, és a tükör nincs rájuk erősítve, pont az eltávolíthatóságuk miatt. A feltáruló beltér (vagy legalábbis a padló) állítólag slaggal mosható, kabrió módban pedig egy közepes eső sem árt neki, az ajtót kinyitva kifolyik a víz. Elöl minden irányban elég a hely, az ülések kényelmesek, bár a bőrhöz illett volna egy szellőző funkció. Szuper a kilátás minden irányban, jóval a forgalom felett vagyunk, rálátunk az általunk irányított doboz mind a négy sarkára.

