Az Autós Nagykoalíció figyelemfelhívó-oktató őszi első témája járműveink megfelelő karbantartása, azon belül is a szervizválasztás.

Az autók javítási minőségének megvan a maga hierarchiája: otthoni bütykölés, autószerelő a családban, független, kis műhely, neves szervizhálózat, aztán pedig a márkaszerviz. Nem állíthatjuk, hogy a járművek kizárólag márkaszervizben kaphatnak megfelelő gondoskodást, de számos egyéb előnyük mellett mindenképpen elmondható, hogy itt ismerik a legjobban az adott típust, itt rendelkeznek a legnagyobb tapasztattal és persze a legfrissebb gyári információkkal is.

Nem csak az ügyfél kényelme miatt

Aki megtapasztalta már, hogy egy valódi márkaszervizben milyen minőségű szolgáltatást kap nem csak az autó, hanem a tulajdonosa is, az könnyen egyetért azzal, hogy ez a színvonal máshol nem elérhető. Persze a kényelmes ügyfélváró komfortjáról le lehet mondani egy alacsonyabb óradíjért cserébe, de látni kell, hogy nem elsősorban ezért jóval drágább a márka saját szervizhálózata.

Egy márkaszervizben nem csak az adott ország járműfenntartó vállalkozásokra vonatkozó törvényi kötelezettségeinek kell megfelelni, hanem az annál általában sokkal szigorúbb, a márkára jellemző minőségbiztosítási követelményeknek is. Így nem csak a sofőrök várhatnak a kényelmes fotelekben, hanem az autók is tiszta műhelyben, tiszta szerszámokkal, felkészült szerelőkkel és gyári technológiával találkoznak.

Törvényes keretek között

Nem elhanyagolható szempont, hogy a márkaszervizekben nincs szürke zóna. Alkalmazottaik, ingatlanjaik és a cég működése után is minden adót tisztességesen megfizetnek, a javításokról pedig részletes számla születik. Nem is lehetne másképpen, hiszen ezeknél a javítóknál garanciát is vállalnak az elvégzett munkákra. Ez természetesen drágítja a szolgáltatást, cserébe az ügyfél biztonságát szavatolja.

Gyári alkatrészek, technológia és tudás

Egy gyári szervizhálózat saját járműveivel kapcsolatban olyan széleskörű tudással rendelkezik, hogy azt független szervizek nehezen érik el. Hiszen nem csak az adott szerviz tapasztalatáról van szó, hanem a hálózat összes tagjának és persze gyár összegyűjtött információinak birtokában vannak, nem is beszélve a központi támogatásról, ami számukra elérhető.

Nem elhanyagolható az sem, hogy a javításokat nem csak hogy gyári, minőségi alkatrészekkel végzik, de a munka során gyári technológia szerint is járnak el, ami a jármű számára kétségkívül a legjobb megoldás.

Normaidőre dolgoznak

A gyártók minden egyes beavatkozásra meghatározzák annak normaidejét, amennyi idő alatt a szakképzett kollégának el kell tudnia végezni a munkát. A számlán ennek a normaidőnek megfelelő munkadíj jelenik meg és ez akkor is így van, ha menet közben bajlódni kellett egy berozsdásodott csavarral.

Nem csak új autókkal érdemes

Új autók esetében általában fel sem merül, hogy azokat ne márkaszervizbe vigyék gazdáik. Ez nem csak garanciális kérdés, hanem mindenki sejti, hogy a legújabb technológiák karbantartásához ők rendelkeznek megfelelő eszközökkel, tudással. A garanciaidőn túli járművekkel is érdemes azonban a márkaszervizekhez fordulni, hiszen a folyamatos minőségi karbantartást egyrészt meghálálja az autó, másrészt az értékét is jobban tartja egy folyamatosan gyári előírások szerint fenntartott autó.