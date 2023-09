Már nálunk is kaphatók a Dongfeng autói, a LEVC taxiszerűségei és a BYD haszonjárművei, sőt, Geely is hamarosan önálló almárkával érkezik, de egyik kínai gyártó sem produkál olyan eladásokat, mint az időben, és ami fontos, nagy múltú márkanéven érkező MG. Tavaly szeptemberben dörrent a startpisztoly a magyar importőri bázison két modellel, komoly marketingkampánnyal és nem kevesebb, mint 22 márkakereskedővel, kilenc hónappal később pedig már az ezredik autót adták át tulajdonosának. Olyan hírességek lettek az MG arcai, mint Liptai Claudia és Kovács István Kokó.

Ami a tágabb kitekintést illeti, idén világszerte 800 ezer autó eladása körvonalazódik, jövőre pedig a kínai SAIC csoport fennhatósága alatt álló cégnél már az egymilliós rekordot tervezik megdönteni. Vajon túlzott az optimizmus? Nos, a JATO elemzései szerint idén Európában két márka eladásai nőttek több mint duplájára, az MG-é és a Tesláé. Természetesen még messze az élboly, és ez a magyar számokra is igaz, de az összesített idei rangsorban a 20. helyezéssel máris sok jól ismert márkát maguk mögé tudtak utasítani, és az MG4 kifejezetten nagyot ment a villanyautók között.

Szembe megy a magyar piaci trendekkel a 66 százalék magán, 34 százalék céges vásárlói arány (ugyanakkor fokozatosan nőnek a flottás megrendelések), a nyílt vagy zárt végű lízingajánlatok mellett már a házon belüli biztosítási lehetőségek is körvonalazódnak. További újítások a 7 év/150 ezer kilométeres garanciát kiegészítő szervizajánlatok: megjelent a 7 évig igénybe vehető assistance szolgáltatás, és ugyanilyen időszakon belül a tulajok kérhetnek évente egyszer a tervezett karbantartásokon felül ingyenes műszaki átvizsgálást, például a nyaralások hosszú útjai előtt.

Két új elektromos modell és egy ráncfelvarrás

Ami a bővülő kínálatot illeti, a márka legérdekesebb és teljes egészében új modellje az MG5. Ez a világ első elektromos kombija, megelőzve az Opel Astra Sports Tourer Electricet és másokat, és bőven van benne ráció: azoknak szól, akik SUV helyett hagyományos autót szeretnének nagy csomagtérrel (479-1367 liter) és a hatótáv szempontjából fontos alacsony légellenállással. Apropó, hatékonyság: kétféle akkuval készül az 5-ös, a kisebbik lítium-vas-foszfát 50,3 kWh kapacitású (320 km hatótáv), míg a nagyobbik lítium-nikkel-magán kobalt technológiájú, és 61,1 kWh-s (itt 400 km a WLTP adat).

Érdekes módon a Standard Range kivitel kapja az erősebb motort, 176 lóerővel, az árcéduláján Comfort alapfelszereltségnél (sokféle vezetéssegítő rendszerrel, digitális műszerfallal, alufelnikkel stb.) 14,39 millió forint szerepel. Aki hajlandó többet áldozni rá, a Longe Range-et is választhatja 156 lóerővel, és opcióként 32 A-s töltőkábelt, illetve V2L rendszert is lehet rendelni, ami azt jelenti, hogy az autóról lehet táplálni különféle elektromos eszközöket, például hajszárítót. Emellett minden tulaj iSmart néven applikációt is letölthet az okostelefonjára, így távkapcsolatot létesítve az autó agyával.

Bár kiállítási darabként korábban már felbukkant a márka kis méretű SUV-jának elektromos változata, az ZS EV, most lett ténylegesen megvásárolható, a 5-ösnél bemutatott számos opciókat felvonultatva, ahhoz hasonló alapáron, 14,49 millió forinttól. Itt is kétféle, LFP vagy NCM akkuból lehet választani, a hatótáv 330 vagy 440 kilométer, az egyenáramú töltés pedig 5-ről 80 százalékra nagyjából 40 perc. Természetesen a ZS benzines változatai is kínálatban maradnak, sőt, a magyar piacra Anniversary Edition néven limitált széria érkezik 111 lóerővel, automataváltóval, sok extrával, 7,89 milliós áron.

Végül essen szó márka nagyobbik, kompakt SUV-modelljéről, a HS-ről is, amely most ráncfelvarráson esett át – a változások főleg az orrát, a farát és a műszerfalát érintették. Továbbra is osztálya nagyobb modelljei közé tartozik 4,61 méteres hosszával, 1,5-ös négyhengeres turbómotor hajtja kézi vagy duplakuplungos váltó közreműködésével, a korábbiakhoz képest változatlan listaárából (10,59 millió forinttól) pedig minden változatnál lejön 600 ezer forint kedvezmény. Ami pedig az eredeti brit márka jövőre esedékes 100. évfordulóját illeti, egy különleges roadsterrel, a Cybersterrel fogják ünnepelni.