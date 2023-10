Sok szempontból olyan egyszerűnek tűnt régen minden: aki közúton járt, személyautót vett, aki pedig erdőn-mezőn, terepjárót. Aztán a hetvenes években jött egy japán márka, bevezette a normál építésű, de 4x4-es modelleket, még jóval az Audi Quattrók és társaik előtt, és láss csodát, a Leone (legismertebb változataként 1800-as kombi) megtalálta Európában is a maga közönségét, főleg a havas alpesi utakon, tanyára-lovasiskolába járók, olykor a halászó, vadászó, gyűjtögető életmódot folytatók körében. Bár akadtak követői, a Subaru vált a 4x4-es személyautók specialistájává.

És a mai trendek? Látszódjon minél több crossover kalandornak, ám a spórolás nagy úr, így rendszerint ezek elöl kaparnak. Hosszan sorolhatnánk az ilyen kompakt modelleket, SUV-októl az enyhén megemelt ferdehátúakig (például Kia XCeed és Citroën C4). Optikáját tekintve inkább az utóbbiak közé a Crosstrek, ami nem más, mint az új Impreza megemelt, műanyagokkal díszített változata, ám akad egy fontos sajátossága: ez a gép lamellás kuplungos összkerékhajtást ad alapáron – szimmetrikus elrendezési elvét pedig öregapjától, a '72-es Leonétól örökölte, akárcsak a boxermotor konstrukcióját.

Ismerős a sziluettje, de eddig más néven futott

Különleges rendezvényen járunk az osztrák Rohrau városka környékén: bár a környező utakra nem merészkedhetünk ki az autókkal, változatos program vár ránk a Driving Camp Pachfurth tesztpályán, ráadásul a Crosstrek közvetlen elődjét, az XV-t is elhozták. Ez a modell tette ki eddig Európában a Subaru eladások 40 százalékát, összesen pedig már 2,2 millió darab fogyott belőle, óriási arányban Amerikában, ahol amúgy az XV már eddig is Crosstrekként futott. Egyszerű logikával, a crossover és a trekking szavak összevonásával született a neve, amit most meghonosítanak a vén kontinensen is.

Érdemes tisztázni, hogy bár a Crosstrek karaktere hasonlít az elődéhez, sőt, ugyanarra a moduláris padlólemezre épül és javarészt a technikáját is megörökölte, frissítés helyett önálló modellről van szó. Teljesen új az XV-hez képest leheletnyivel alacsonyabb és rövidebb, de így sem apró, 4,49 méter hosszú karosszéria, fő ismérve a mai divat szerint szinte függőleges hűtőrács, tetején a nappali fény szegmenseit összekötő, szárnyszerű szürke betéttel. Sokkal látványosabbak lettek az eddigieknél a teljes egészében LED-es (gazdagabb felszereltségnél adaptív reflektorkapcsolású) fényszórók is.

Bár a Subaru érezhetően inkább klasszikus mérnöki, mintsem marketingmunkából élő márka, azért nem állták meg, hogy a fekete off-road betétek anyagát cápabőrhöz hasonlítsák. Talán lényegtelen is a felületük, de kétségtelen, hogy a négy sárvédő mellett valódi levegőkilépőket találunk rajtuk, plusz szerencsére a kamu kipufogóvégeket is megspórolták. Modern rajzolatú hátsó lámpák teszik teljessé az összképet, menő a tetősín is, csak annyi áldozatot követel a dizájn a hétköznapi használhatóság terén, hogy a C-oszlop környékén látványosan összeszűkölő ablakvonal némileg korlátozza a kilátást.

Kis lépésekkel a nagyobb kényelemért

Számunkra szimpatikus mentalitás, hogy bazári LED-hangulatfények és gesztusvezérlés helyett inkább a praktikumot javító részleteket reszelgették a tervezők, ilyen például az immár négy akadási pont ajtónyitáskor, a külső kilincs körüli nagyobb bemélyedés, a nagyobb felületet sepregető hátsó ablaktörlő vagy az immár három első ablakmosó fúvóka. Módosították az első ülések rögzítését, így állítólag akár 44 százalékkal csökkennek az utasok tehetetlen fejbólintásai. Ezt nyilván senki sem mérte a tesztpálya első, kezelhetőségi szakaszán, de kétségtelenül nem volt rockkoncertes headbangelés.

Azonnal érezhető volt a régi XV-ből átülve, hogy sokkal kényelmesebbek és jobb oldaltartásúak a fotelek, kicsit magasabb beépítésük is alighanem tetszeni fog a célközönségnek, még ha mi kicsit mélyebbre is engedtük volna. Sokkal hatékonyabb a zajszigetelés, a plafont a modellváltással külön csendesítették, és Pachfurth nagy szintletörésű kanyarjaiban, illetve kockaköves burkolatán is kifinomultan mozgott a Crosstrek. Pedig a trükkje a régi: a gépészet ügyes elrendezésével, alacsony súlyponttal anélkül tud stabil lenni, hogy a komfort kárára kemény rugókat és feszes (vagy adaptív) gátlókat kéne beépíteni.

Hibrid hajtású, de nem úgy, mint a Toyoták

Valamivel közvetlenebb lett az elektromos rásegítésű, immár kettős fogaskerekes kormányzás is, és a vizes műgyantán enyhe farolással kanyarodást kivéve abszolút kényelemre és biztonságra hangolták az összkerékhajtást. Ez már nem a bubogó, porban driftelő Impreza WRX STI-k korszaka, amit jelez, hogy az Európában szén-dioxid kvóták béklyójában küzdő Subaru nálunk a turbófeltöltőt is elhagyja, helyette hibrid rendszert vet be. Ilyen kerül alapáron a Crosstrekbe is, a Lineartronic váltó házába beépített, alig 16 lóerős villanymotorral, illetve hátul lakó 0,6 kWh-s, 118 voltos lítium-ion akkuval.

Nagyon rövid szakaszokon tud tisztán elektromosan is haladni, olykor pedig váltogat az üzemmódok között, de alapvetően benzines autóként viselkedik az új Subaru, e téren közelebb áll a lágy, mint a Toyota-szerű öntöltő hibridekhez. Ugyanezt támasztja alá elődjeinél visszafogottabb, de közel sem aszkéta étvágya is (WLTP-norma szerint 7,7 l/100 km), és a bemutatón egy másik érdekességre is figyelmesek lettünk. Kevésbé hozza ugyan a CVT-s nyúlós reagálást és motorbőgést a Crosstrek, mint a szintén hibrid XV teszi, de mintha még az SI kapcsoló sport állásában is szerényebben gyorsulna.

