A Bpiautosok.hu olvasója elé váratlanul vágott be egy autós az M7-es jobbra kanyarodó sávjából, az ütközés miatt az árokban kötött ki az autó. A hab a tortán, hogy nem is akarta elismerni a hibáját" - írta a felvétel beküldője, aki később a kommentekre is reagált.

Megdöbbentenek azok a kommentelők, akik ezt simán elkerülték volna. Sajnos az ütközés hatására kitört a jobb első kerék és irányíthatatlanná vált az autó. Nem rángatom a kormányt, hanem az ütés hatására megy balra, majd a kitört kerék miatt jobbra. A lényeg, hogy senki nem sérült meg."