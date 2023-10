A biztonsági öv nem dísznek van a járművekben, aki nem köti be, az életével játszik. Mint a következő videón is látható, nagy szerencsével életben lehet ugyan maradni biztonsági öv nélkül is, de ez a nagyon ritka kivétel. Tényleg csak egy mozdulat, indulás előtt mindenki kösse be magát!