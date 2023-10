Nem aprózta el a kisautókra specializálódott japán márka a hazai autókiállítását, ugyanis itt mutatta be az új Swiftet, az első villanyautóját, a guruló és lépcsőmászó motorizált székét, valamint egy repülő taxit is, amelyet bérgyártásban fog készíteni.

A helyszínen nézhettük meg a Suzuki sajtótájékoztatóját a Tokiói Autószalonon, azon a rangos járműkiállításon, amelyet a Covid miatt utoljára négy éve rendeztek meg, és amelyet a mai divatnak megfelelően Japán Mobilitás Show-ra kereszteltek át a gombamód szaporodó mikromobilitási eszközök miatt.

Szerencsére azért a szeptemberi Müncheni Autószalonnal ellentétben valódi és izgalmas autóújdonságokból sem volt hiány, a Suzuki ráadásul egész más típusú járműveket is elhozott. Szuzuki Tosihiró elnök-vezérigazgató mindenkit meglepett, amikor az újságírókkal csurig megtelt, méretben a Toyotáéval vetélkedő standon a hivatalos sajtótájékoztatóra a cég új négykerekű elektromos rollerével, a jópofa Suzu-Ride-dal gördült be (valójában már percek óta a színpadon volt, csak az egyik kei car miniautó mögött bújt el, amíg nem kezdődhetett el a prezentáció).

Bár a színpadon gurulva megtett távolság nem lehetett több 10 méternél, azért nem feledkezett el a bukósisak viseléséről sem. Miután leszállt a koncepciójárműről, a tőle szokásos erős gesztusokkal – kezeit gyakran ökölbe szorítva és maga előtt rázva –, a fülhallgatón érkező angol tolmácsolást feleslegessé tevő hangerővel, végig mosolyogva mondta el negyedórás beszédét, amelyhez a többi topmenedzserrel ellentétben nem használt súgógépet.

A távoli cél a karbonsemlegesség

Látszott rajta, hogy büszke a 103 éve alapított és azóta családi irányítás alatt álló, a Sho-Sho-Kei-Tan-Bi (kisebb, kevesebb, könnyebb, rövidebb, szebb) filozófiát valló cégére, amely egyébként két hete ünnepelte a 80 milliomodik legyártott autóját (ebből közel 4 millió Esztergomban készült). Szenvedélyes előadói stílusa számomra érdekesebb volt a mondanivalónál, amelynek lényege az volt, hogy a Suzuki is megcélozta a karbonsemlegességet, Japánban és Európában 2050-re, a legnagyobb piacuknak számító Indiában pedig húsz évvel később.

Ennek megvalósításához többutas megoldást választottak, azaz nem csak az elektrifikációt erőltetik, hanem a hidrogénes, az etanolos és a különböző gázos (CNG és biogáz) hajtásokat is gőzerővel fejlesztik a különböző piacok igényeinek és lehetőségeinek függvényében. Azt már meglepőbb volt, amikor bejelentette, hogy mostantól innovatív startupokkal is összeállnak, például a Skydrive-val, amelynek repülő taxiját 2025-ben már az Oszakai Világkiállításon fogják használni elméletileg.

De vissza a Suzuki karbonsemlegesítő stratégiájához: Európában az EU törekvéseinek megfelelően természetesen a villanyautóké lesz a főszerep, igaz, ebben az egyre megkerülhetetlenebb iparágban jelenleg még komoly elmaradása van a „Mi autónk" gyártójának. Már korábban bejelentették, hogy csak a következő üzleti évben, vagyis 2025 tavasza előtt mutatják be Európában az első tisztán elektromos modellt (vélhetően az itt, Tokióban is kiállított eVX tanulmány szériaváltozatát), és 2030-ig tervezik elérni, hogy 5-ből 4 eladott Suzuki tisztán hajtású legyen az öreg kontinensen. Azt is tudjuk már, hogy a következő hét évben összesen öt új modell érkezik erre a piacra, ebből nekünk, magyaroknak az egyik legfontosabb a Swift következő generációja lesz, amely tanulmányként már volt kiállítva Tokióban.

Új Swift: maradt a vasaló stílus

De nem valamiféle elrugaszkodott mérnöki agymenésre kell gondolni, az új Swift ugyanis láthatóan már teljesen megérett a szériagyártásra, ami az emberi méretű kerekein és a kidolgozott, jó minőségben összerakott belső terén is érezhető volt Tokióban. Csak pár percet tölthetett a magyar újságíró-delegáció a kiállított tanulmányautó közvetlen közelében, de annyi azért kiderült az üléspróbán, hogy a kéttónusú műszerfal a látható-tapintható minőséget és a dizájnt tekintve előrelépést jelent.

Különösen a jó felbontású és szép grafikájú érintőképernyő tűnt nagy ugrásnak a jelenlegi – Japánban gyártott – Swifthez képest. A jelen lévő főmérnökből különböző fondorlatokkal és keresztkérdésekkel annyit tudtunk kihúzni, hogy a padlólemezen és a hátsó szélvédőn kívül szinte semmit nem vettek át az elődből, a motor 1,2 literes, a külső méretek szinte nem változtak – leszámítva a hosszt, amely kicsit megnőtt – és az eddig extrém alacsonynak számító, kilencmázsás tömeg alig nőtt meg.

Megerősíthetem, hogy élőben jobban néz ki a kisautó, mint a képeken, egy-két részletmegoldást – határozottabb kerékjárati ívek és övvonal, kagyló alakú géptető, zongoralakk hűtőmaszk, hagyományos helyen lévő hátsó kilincsek – leszámítva a vasaló Swifttel 2005-ben elkezdett, Minire hasonlító stílust viszi tovább, ami jól áll neki. A szűkszavú sajtóközlemény szerint az új generáció egy „nagy hatékonyságú új motorral" készül majd, amely „egyensúlyt teremt a teljesítmény és az üzemanyag-hatékonyság között".

Javul az aktív biztonság is, az alapfelszereltséghez tartozik majd a kettős érzékelős vészfék-asszisztens, az adaptív távolsági fényszóró és a vezetőfigyelő rendszer. Nem lennék meglepődve, ha 2024 végén már a magyar Suzuki-márkakereskedésekben is ott lenne az egykor nálunk is piacvezetőnek számító típus új generációja, nagy különbségekre már nem érdemes számítani a képeken látható "tanulmányhoz" képest.

