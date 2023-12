Egyszerre érkezett a vásárlókhoz a két német üzleti limuzin új generációja, amelyeket gyorsan egymásnak is eresztettünk.

Ha visszatekintünk a modellpáros sok-sok évtizede tartó rivalizálására, abban talán mindkét márka hívei kiegyeznek, hogy hagyományosan az 5-ös a sportosabb, az E-osztály pedig az elegánsabb. Nincs ez másképpen a legújabb verzióknál sem, a nyolcadik generációs 5-ös az üzleti autók mezőnyében kifejezetten atletikusnak hat, noha méreteivel nem csak elődjeit, hanem legfőbb riválisait is felülmúlja. A 97 mm-es hossznövekedéssel az újdonság átlépte az 5,0 méteres határt, az egészen pontosan 5060 mm-es adat azt jelenti, hogy nagyobb a Chris Bangle által tervezett E65-ös 7-esnél!

A két modell összevetése azért érdekes, mert tökéletes példák arra, hogy egy-egy forma mennyire tudja felnagyítani vagy palástolni az autók méreteit. Az 5-ös hiába hatalmas, a dizájn miatt nem tűnik drabálisnak, a sok élből és ívből álló forma megtőri a nagy felületeket. Bár a külső dizájn megítélése nagyon is szubjektív, a benyomásunk az, hogy a megvilágított veséket leszámítva élőben sokkal inkább "működik" az 5-ös dizájnja, a hosszú gépháztető és a rövid első túlnyúlás pedig továbbviszi a modell jellegzetes arányait.

Ilyen volt! (BMW 5-ös, 2017-2023) A G30-as jelű, hetedik generációs 5-öst egy modellfrissítéssel több mint hat évig kínálták. Sikerét annak is köszönhette, hogy a motorpalettája teljesen megújult, többek között plug-in hibrid és triplaturbós dízel is kapható volt. A G30-as jelű, hetedik generációs 5-öst egy modellfrissítéssel több mint hat évig kínálták. Sikerét annak is köszönhette, hogy a motorpalettája teljesen megújult, többek között plug-in hibrid és triplaturbós dízel is kapható volt.

Az E-osztály egészen más kávéház, sokkal lágyabb, simulékonyabb a külseje, a szögletes BMW-vel szemben itt a gömbölyű formák a meghatározók. Ha megnézzük a Mercedes sziluettjét, kísértetiesen hasonlít az S-osztályéhoz, főleg ha valaki a kiálló csillagos Exclusive verzió mellett dönt. Az E-osztály sem éppen kicsi az 5 centi híján 5 méteres hosszúsággal, erőteljes kisugárzását azonban nem a méretei, sokkal inkább arisztokratikus fellépése adja.

Tele van érdekes részletekkel, a lámpákat hosszasan lehet csodálni a kidolgozottságuk miatt, a hátsó helyzetjelző csillagot ábrázoló motívuma pedig messziről is beazonosíthatóvá teszi. Az aerodinamikai hatékonyság jegyében mindkét típusnál karosszériába süllyedő kilincseket alkalmaznak, ám a BMW emelőlapos megoldása abszolút nem szerencsés (a nagyobb körmök miatt főleg a hölgyeknek), a Mercedes kiemelkedő majd eltűnő kilincsei elegánsabbak és egyúttal praktikusabbak is.

Ilyen volt! (Mercedes-Benz E-osztály, 2016-2023) Külső megjelenésével és digitális belterével is nagy újdonságnak számított a W213-as sorozat, amely a BMW-hez hasonlóan moduláris platformra épült. A Mercedes visszatért a sorhatos motorokhoz, illetve megjelent a dízel plug-in hibrid. Az 5-öshöz hasonlóan 2020-ban frissítették. Külső megjelenésével és digitális belterével is nagy újdonságnak számított a W213-as sorozat, amely a BMW-hez hasonlóan moduláris platformra épült. A Mercedes visszatért a sorhatos motorokhoz, illetve megjelent a dízel plug-in hibrid. Az 5-öshöz hasonlóan 2020-ban frissítették.

Utastér, praktikum

Az adott összeállításban a technokrata jelzővel lehet leírni a BMW belsejét, ahol a szürke különböző árnyalatai mellett még ezüstösen csillogó díszbetétet találunk, a fókusz az ívelt üvegpanel alá helyezett nagyméretű monitorokon van. Kapcsolódó telefonról akár játszani is lehet az autó fedélzeti rendszerét használva. Van némi csillogás is, hiszen az első ülések közötti központi kezelőszerv és néhány itt lévő kapcsoló kristályüvegből készül.

Felesleges játszadozásnak tűnik, hogy a szellőzőnyílásoknál mechanikusan lehet állítani a befújt levegő irányát, de a zárást már öt fokozatban, érintésérzékeny „csúszkával" vezérelhetjük. Hiába hosszabb 11 centivel, ezt nem tudja érdemben tágasabb utastérre fordítani a BMW, pár centivel ugyan nagyobb a hátsó lábtér, de a fejtér már passzentos a tetőkárpit alatt; nem ér teljesen hátra az üvegtető. A csomagtérfedél nyitása után masszív és nagy akasztókat találunk a zsanérok tövénél, de a raktér formája már inkább csőszerű, középen van egy jól pakolható rész, egyébként sok minden rabol teret az oldalfal környékén.

Otthonosabb az E-osztály belseje

Még úgy is igaz ez az állítás, hogy az egész műszerfalat képernyők uralják. A szélvédő tövében körbefutó hatalmas ívben rejtőzik a dinamikus hangulatfény, amely például veszélyekre figyelmeztet, de jelzi, hogy melyik irányba módosítjuk az adott zóna hőmérséklet-beállítását. A fizikai kapcsolók a kormányoszlopra koncentrálódnak, szokni kell, hogy négy kormányküllőn különféle funkciókat vezérelhetünk érintésérzékeny felületekkel, odafigyelést igényel, hogy a megfelelő gombot simogatjuk-e menet közben.

Rögtönzött közvélemény-kutatásom során (aki látta az autót, attól kérdeztem a véleményét) senkinek sem jött be a 3D-hatású digitális műszeregység, aminek az oka, hogy egyszerűen nem elég gyors ez a funkció, az egymás mögött megjelenő képek nem folytonosan, hanem ugrálva jelennek meg, ami borzasztóan zavaró. Az érintőképernyő bal felső sarkán azonnal kikapcsolható a térhatás; nem lehet véletlen, hogy kitették a főképernyőre ezt az opciót, nem kell hozzá menüben barangolni.

Az érintőképernyőn nagyok a virtuális gombok, az anyósülés előtti képernyő akkora, mint más autóknál a központi kijelző. Vannak beépített játékok is a várakozás megkönnyítésére, de azért kettőnél több képsorozatot is elbírna a Találd meg a párját memória-játék. Hiába a világos Nappa-bőr kárpit és a szép díszvarrás, az utastér nem olyan szellős, mint azt az ember egy hajszál híján 5 méteres autóban elvárná. Ellenben a csomagtér széles és jól használható teret kínál, itt az oldalfalon megszokott szatyorakasztókat találunk, a nagyméretű horgot a szélvédő alól lehet lehajtani, a padló alatt pedig összehajtható gyári tárolódobozt is találunk a rendszerezéshez.

Az általános minőségérzet mindkét autóban magas, a Mercedes azonban mívesebb modell benyomását kelti. Amíg a 5-ösben az ablakemelő kapcsolói, a bajuszkapcsolók vagy a váltófülek kifejezetten egyszerűek, addig az E-osztályban látszik, hogy ezek megmunkálására is nagy hangsúlyt helyeztek. Ugyanakkor egy másik, nagyon fontos területen a BMW a meggyőzőbb: az üléskomfort és úgy általában az üléspozíció a bajor modellben jobb, az 5-öshöz 459 500 Ft-ért elérhető komfort fotelek még ebben a kategóriában is kiemelkedők.

