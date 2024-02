Szocialista álom, szépséghibás valóság: 60 éves a Merkur

Versenyfutás a használt autókért



Évtizedeken keresztül nem csak az új, hanem a használt autók kereskedelmi értékesítése is állami monopóliumnak számított (persze létezett privát adásvétel is, főleg apróhirdetés útján). Mindig tömegek rohamozták meg a Merkur két ilyen budapesti telephelyét az Öv és a Röppentyű utcában, mert bár magasak voltak az árak, el lehetett kerülni a sokéves várakozást. Kapunyitás után azé lett a kiszemelt használt autó, aki először odafutott, erre sok vevő sportolót fogadott fel. Később kalapból sorsoltak, a legenda szerint a csókosok úgy húzták ki a piros pingponglabdát, hogy az be volt hűtve.