Hosszú vegetálás után stílusos kisautóval támad fel a Lancia

A fekete betétek miatt az egész orr egy pajzsra hasonlít, így viszont a fényszóróknak csak lent, a lökhárító sarkaiban találtal helyet

Fotó: Lancia

Miután kihalászták egy tóból, és ott kikémlelték, bemutatták is meg nem is egy reklámfilm-forgatáson, most végre hivatalosan is leleplezték a Lancia Ypsilon negyedik generációját. Egészen pontosan az 1906 példányban készülő Edizione Limitata Cassina változatát, amely minden elérhető extrát és különleges kialakítást is megkap.