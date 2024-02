Kevés új autó jobb vétel ennél a két kompakt Skodánál

Ami a külső változásokat illeti, egyértelmű, hogy a Scalát sokkal figyelemfelkeltőbbé szerették volna tenni, a fényszórók alakjának megváltoztatásával szúrósabb lett a tekintet és lökhárító vonalvezetése is határozottabb. A Kamiqnál ugyan meghagyták a két részből álló, kombinált fényszórókat, de több apró kis részletet is átszabtak azért, hogy nagyautósabb legyen a kiállása – aki hajlandó áldozni a mátrix-LED fényszórókra, tényleg látványosabb kocsit kap a pénzéért.

Csomagban 596 ezer forint az adaptív Mátrix LED fényszóró felára, igaz, jár hozzá a LED-es hátsó lámpa, esőérzékelős ablaktörlő és elsötétedő tükör is

Fotó: Škoda Auto

Persze a lényeg nem az optika, hanem a technikai előrelépés. Egészen pontosan tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az Audi A8-asban megjelent, akkor forradalminak számító fényszórótechnika debütáljon a kompakt Skodákban is. Itt nem egyszerűen automata távolsági fényszóró kezelésről van szó: a szembejövőt, vagy akár az út szélén közlekedő gyalogost is képes „körbevilágítani” a lámpa anélkül, hogy bárkit is elvakítanánk.