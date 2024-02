Megérkezett a Passat kombi villanymotoros alternatívája

a szabványos (WLTP) hatótávolság elérheti a 685 km-t,

ami a legnagyobb érték a piacon kapható elektromos kombik között. Azt nem közölték, hogy az alapból járó 77 kWh kapacitású akkumulátorral mekkora lesz a hatótávolság, csak azt, hogy a maximális töltési teljesítmény 175 kW. Viszont a nagyobb telep akár 200 kW teljesítményű villámtöltés fogadására is képes, amivel 30 percnél „jóval” hamarabb lesz elérhető a 80%-os töltöttségi szint.

A nagy akkuval csak 15 km-rel kisebb a hatótávolság, mint a könnyebb, áramvonalasabb, 700 km-t tudó szedáné

Fotó: ingo barenschee / Volkswagen

Ahogy a Volkswagen ID.7, úgy az ID.7 Tourer is lehet akár igazi hosszú távú utazóautó, ennek érdekében masszázsüléseket és egy új fejlesztésű

Wellness-applikációt is kínálnak

. Ez lehetővé teszi a jármű különböző funkcióinak beállítását három előre beállított programmal (Fresh Up, Calm Down és Power Break), amelyek segíthetnek az utazás vagy a pihenők alatti jó közérzet fokozásában. Felszereltségtől függően az alkalmazás hozzáfér a háttérvilágításhoz, a hangzáshoz, a légkondicionálóhoz, az intelligens üveg funkcióhoz, az ülésszellőzéshez, az ülésmasszázshoz, valamint az ID.LIGHT adaptív fényszórókhoz és az infotainment képernyőhöz is.