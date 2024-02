Megújult Magyarország egyik legnépszerűbb autója

Visszafogottan nyúltak a 4. generációs Škoda Octavia megjelenéséhez a félidei frissítés alkalmából, az első lökhárítóban már teljes szélességű az alsó légbeömlő, a fényszóróban lévő menetfény a hűtőrács mellé nyúlik, a hátsó lökhárítót is átrajzolták. Alapáron is teljesen LED-es a világítás, opciós a 2. generációs mátrix-LED fényszóró, amelynél 1 bi-LED (tompított és távolsági fény) és 2 sorban 36 kisebb LED világít. A legolcsóbb változat kivételével már 16 colos könnyűfém felnit adnak, van pár új szín is, a Hyper Zöld az RS-hez kérhető, a Phoenix Narancs a kombi sajátja.

Fotó: Škoda Auto