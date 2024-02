Véletlenül letért a leállósávba, hatalmas balesetet okozott az M3-ason

A balesetben a vádlott felesége és egy magyar kiskorú gyermek – továbbá maga a vádlott – is súlyosan sérültek. Az ütközésnek további három könnyű sérültje is volt. A baleset azért következett be, mert a férfi nem az út vonalvezetésének megfelelően közlekedett. Az Egri Járási Ügyészség most benyújtott vádiratában a büntetlen előéletű vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.