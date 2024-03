Vízválasztó a Mininél – 5 érdekes tény az új Countrymanről

vagy épp a párosított okostelefont vezérlőként használva lehet játszani – politikailag kevésbé korrekt autós-lövöldözős játék is van a kínálatban. A digitális élménybe a hangok is beletartoznak, legyen szó visszajelzésekről vagy a JCW esetén a kipufogóról (pillangószelep).

Négy felszereltségi szint – Essential, Classic, Favoured és JCW – közül lehet választani, a fekete-piros tesztautó John Cooper Works

Fotó: BMW Group Magyarország



4. Három vagy négy hengerrel, akár Go-kart módban

A kijelölt útvonalon haladva leginkább azt tudtuk meg a 300 lóerős, összkerékhajtású Countryman JCW-ről, hogy annak még a nagy felni ellenére is van érdemi rugózása – persze a peres gumi miatt vannak kis ütések, és a rövid rugóutak miatt a felépítmény sokat mozog, de a nagyját elnyeli a felfüggesztés. Motorhang csak akkor van, ha azt mi is akarjuk, Go-kart módban érezhetően jobbak a reakciók. A Countryman C esetén az 1,5-ös turbómotor 156 lóerős, ehhez jön a lágy hibrid rendszer 19 lóereje, és már kész is a papíron 170 lóerős rendszerteljesítmény. Már ez a motor is bőven elég az autóhoz, finoman és csendesen lehet vele haladni, igaz, az előzésekre jobban fel kell készülni.