A Peugeot megoldást talált arra, ami a legtöbb villanyautós rémálma

ami lapos szögben álló hátsó szélvédőt jelent. Erre a jobb légellenállás (az alaktényező mindössze 0,28) miatt volt szükség, mellesleg jól is néz ki, amit már a formás 408-assal is bizonyított a Peugeot. Csak azért nem tekinthető terepkupénak az e-3008, mert a tetővonala nem az első, hanem csak a hátsó ülések mögött kezd lejteni, aminek az előnye, hogy a második sorban is elegendő a fejtér. Higgyék el, élőben sokkal jobban mutat az új Peugeot, mint a fényképeken, ami a sportos hátsón kívül az eltalált arányoknak, a tiszta felületeknek és a látványos orr-résznek köszönhető; a szinte vibráló, térhatású hűtőmaszk műalkotásnak is elmenne egy kortárs galériában.

Túrázáskor jól jöhet, hogy V2L (Vehicle to Load) funkció révén az e-3008-as nagyfeszültségű akkumulátora kisebb gépeket el tud látni árammal, a rendszer 3 kW és 16 A leadására képes

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Csak mérsékelten nőttek a méretek az elődhöz képest, a hossz 9, a szélesség 5, a magasság 2 centivel lett nagyobb, a tengelytáv 5,5 centivel nyúlt meg. Azt hihetné az ember, hogy emiatt tágasabb lett az utastér, de nem szabad elfelejteni, hogy már egy vastag, 12 modulból álló akkucsomag tölti ki a padlót, emiatt magasabbra húzott lábakkal kell ülni hátul, így összességében nem lett több a térdhely a második sorban, továbbra sem ez a 3008-as erőssége. Nem nőtt meg a csomagtartó sem, igaz, nem is volt rá szükség, mert az 520 literes üreg eleve óriási volt, most viszont a korábbinál nagyobb nyíláson át még könnyebb megpakolni, a GT felszereltséghez elektromos fedélmozgatás is jár.

Milyen belül?



Az ívelt kijelző 21 colos a GT felszereltség esetén, a menetirányválasztó az indítógomb mellé költözött

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Már a régi 3008-asnak is a belső tér volt a legfőbb erőssége, az utód esetében ez még inkább így van. Szinte körülöleli a vezetőt és az első utast a finom tapintású, puha anyagokból álló, sok textilbetéttel díszített futurisztikus műszerfal, amelynek a nagy attrakciója a látványos hangulatvilágítás: a mintás alumíniumbetétek mögül derengő, választható színű fénytől

olyan érzése van az embernek, mintha a Biodóm új fényművészeti kiállításán járna.

Apró üröm az örömben, hogy a fényes felületek éjszaka zavaróan tükröződnek a szélvédőn. Valószínűleg az Opeltől kapott segítséget a Peugeot a kényelmes, magasra tett első ülések tervezéséhez, mert azok hátbarát „AGR” minősítéssel rendelkeznek.

Az első bőrülések GT verzióban nem csak fűtenek, hűtenek és masszíroznak, de a még az oldaltámaszaik tartását is elektromosan lehet állítani

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Teljesen átalakította a Peugeot a védjegyének számító i-Cockpitot, amely tulajdonképpen a kisméretű kormányt és az a fölött, nem pedig rajta keresztül nézhető műszereket jelenti. Korábban nem minden testalkattal lehetett megtalálni az ideális vezetési pozíciót, mostantól ez kevésbé jelent gondot, mert ebben a továbbfejlesztett „panoramic” verzióban a műszerkijelzőt és az érintőképernyőt egyetlen ívelt panelbe vonták össze, amely

olyan, mintha lebegne a műszerfal fölött.

Remek a felbontás, gyors a reakcióidő és egyszerű a menürendszer kezelése, viszont az utasülésből nehéz elérni a 10 colos érintőképernyőt (menet közben pontosan eltalálni rajta egy kis felületet még nehezebb), ami azért baj, mert még a klímát is rajta kell beállítani. Igaz, erre a célra a már ChatGPT-vel felvértezett hangvezérlés is használható, amely ugyan magyarul még nem ért, de a világnyelveken a természetes beszédet is érti, és meg tudja különböztetni, hogy a sofőrtől vagy az utasától kapott-e a parancsot.

Mit tud a technika?



Ennyi látszik az elektromos hajtásból, első csomgtartó nincs

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Amennyire lehetett, egyszerűsítette a választékot a Peugeot: az e-3008-as mindössze kétféle felszereltséggel, kétféle akkumulátorral, háromféle hajtással rendelhető. A 210 lóerős alapváltozat elöl hajt, a 73 kWh kapacitású – nikkel, mangán, kobalt összetételű – akkumulátorral 527 km-t tud megtenni egy töltéssel a WLTP ciklus szerint. Érdekes, hogy a jóval fürgébb, dupla motoros, összkerekes, 320 lóerős kivitel is ezt az akkut kapja meg, és alig kisebb a hatótávja (525 km). A nagy hatótávú változat egyetlen villanymotorja (230 LE/343 Nm) csak elöl hajt, ennek az akkumulátora azonban már 98 kWh kapacitású, ami

a kategória legnagyobb, 700 km-es hatótávját eredményezi.

Sík a padló hátul, de a lábtér csak legfeljebb átlagos, és a padló is viszonylag magasan van. Ülésfűtés is jutott ide

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

A 2024-ben Év autójának választott új Renault Scénic olcsóbb változata 170 lóerős és 430 km a hatótávja, a drágább pedig 218 lóerős, és 625 km-t tud megtenni egy töltéssel. Ami meglepő, hogy a Peugeot e-3008 legkönnyebb változata is

2108 kilót nyom üresen, ami 351-gyel több, mint a Scénic tömege.

Ennek köszönhető, hogy a Renault 170 lóerővel is jobban gyorsul, mint a Peugeot 210-zel (0-100 km/h: 8,6, illetve 8,8 mp), igaz, végsebességben már az oroszlánosé a győzelem (150, ill. 170 km/h).

Továbbfejlesztették az i-Toggle rendszert, már 10 funkciónak lehet közvetlen, gyors elérést adni a lenti kijelzőn

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Azért ilyen nehéz az e-3008, mert az általa használt SLTA Medium platformot később még nagyobb és még súlyosabb, felső-középkategóriás, hétüléses szabadidő-autók és terepjárók is használni fogják, ezért robusztusabbak az alapok és a futómű, mint amire egy kompakt városi crossovernek feltétlenül szüksége van. Lehet, hogy az új Peugeot emiatt jól bírja majd a padkamászást és a terepezést, amelyet egyébként a nagy hasmagasságon felül a lejtmenet-vezérlő és a háromféle (hó, homok, sár) terep-üzemmóddal rendelkező kipörgésgátló is segít.

Milyen vezetni?



Váltóáramról 11, felárért 22 kW a maximális töltési sebesség. Egyenáramról azonban akár 160 kW-tal is jöhetnek az elektronok

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Cannes környékén, a kanyargós francia utakon csak a 210 lóerős elektromos változatot próbálhattuk ki. Az első benyomások alapján kijelenthető, hogy

roppant kifinomult és csendes

a Peugeot, még autópálya-tempónál is, ami a gondos zajszigetelés mellett a villanyautókra tervezett Michelin e-Primacy abroncsoknak és az opciós, dupla üvegezésű első oldalablakoknak is köszönhető. A passzív csillapítású futómű alapvetően finoman rugózik, de a nagy tömeg miatt nem lehetett túl lágy a hangolás: a 20 colos kerekekkel a kisebb úthibák, csatornafedelek ütései el-el jutnak az utasokig, de a tempó növelésével javul a helyzet.

Menet közben érezni a nagy tömeget, nem a sportosság, hanem a csendes cirkálás és a nyugalom az erőssége

Fotó: Tibo - The Good Click / Peugeot

Az apró kormánnyal a nem túl direkt áttételezés – a végpontok között 2,8-at forog az új, kétküllős volán – ellenére is csuklómozdulatokkal lehet irányítani a testes SUV-ot, de ennek az az ára, hogy a túlzott rásegítés miatt szinte nincsenek visszajelzések, és a precizitást igénylő apró manővereknél a szokásosnál jobban kell koncentrálni. Villanyautós mércével nem túl fürge az e-3008, még a gázpedál hangolása is visszafogott, de a nyomatékos villanymotor ereje még autópályán is elég a forgalom ritmusának tartásához. Nekünk a tesztúton a 17,4 kWh-t fogyasztott 100 km-en az e-3008, ami bőven

400 km feletti valós hatótávot vetít előre

ezzel a „kis” akkumulátorral is. A fékpedál kissé puha, de a nyomáspontja határozottabb, mint az e-2008-asban, és a lassításra már a kormány mögötti váltófüleket is lehet használni, amelyek a visszatáplálás erősségét szabályozzák három fokozatban, de egypedálos mód nincs.

Árak, felszereltségek



Fotó: Tibo - The Good Click / Peugeot

Kezdetben csak a tavasz végén érkező, 210 lóerős elektromos változatot (az árát 17-18 millió forint közé ígérik), és a

kb. 11,5 millió forintos, 136 lóerős, 48 voltos hibridet

(1,2-es turbómotor, duplakuplungos váltóba integrált villanymotor) lehet rendelni, aztán 2024 végén érkeznek a további elektromos verziók és az egyelőre ismeretlen teljesítményű plug-in hibrid. Nem tartozik majd az olcsó autók közé, cserébe már az Allure nevű alapfelszereltség is tartalmazza a bőrkárpitozást, a hőszivattyút, a kulcs nélküli rendszert, a HD tolatókamerát, a fűtött AGR-üléseket és a 19 colos könnyűfém felniket, a GT felszereltség ezen felül adaptív fényszórókat, 20 colos kerekeket, Alcantara-kárpitozást, 21 colos kijelzőt és motoros, masszírozós, hűtött-fűtött üléseket is tartalmaz.