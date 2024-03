A vezetés tavasszal több veszélyt hordoz, mint hinné

Mikor érdemes a téli gumi cseréjéről gondoskodni?

Nemcsak a tél kezdetén kell felkészíteni az autónkat a rideg időjárásra, hanem tavasszal is fontos a visszaállás a magasabb hőmérsékleten történő üzemeltetésre. Egy alapos tisztítás, állapotfelmérés és vegyszeres ápolás is szükséges az autó megfelelő állapotának fenntartásához, de a legfontosabb ilyenkor a gumicsere, vagyis a téli gumikat nyáriakra cserélni (aki négyévszakos gumit használt télen, az fönt hagyhatja, de ha van nyári szettje is, neki is megérheti váltani, mert így a négyévszakos gumi élettartama is nőni fog). Az abroncscsere időpontjának meghatározása előtt érdemes végiggondolni az autózási szokásainkat. Ha leginkább éjszaka vagy hajnalban vezetünk, vagy olyan külföldi helyekre készülünk, ahol lehet még hó, akkor érdemes még várni a cserével. De ha valaki főleg nappal autózik, akkor jobban teszi, ha már most időpontot foglal a sarki gumisnál.

Tavasszal a lamellák okozta belső súrlódás és a langyos aszfalt miatt a téli gumi hamar túlmelegedhet, ami fokozott kopással jár, illetve sportos használat mellett egy téli abroncs akár tönkre is mehet. Melegben nem ideális a lágy keverékű téli gumik tapadása, ami növeli a fékutat, és kanyarokban is bizonytalanabb a jármű, mint nyári abronccsal. Emellett téli gumival a fogyasztás is nő, tehát sok szempontból jobb választás még időben feltetetni a nyári gumit.