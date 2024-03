Autótesztek a hőskorból: Mitsubishi Colt és L300 kisbusz

Fotó: Autó-Motor

Külön említést érdemel, hogy a ko­csi a korrózió támadása ellen is vá­lasztékosán védett: a karosszéria alja a rugalmas alakváltozásokhoz igazo­dó műgyanta bevonatot kapott, amely jól ellenáll a káros mechanikai hatásoknak, kőfelcsapódásoknak. Ezen felül az első sárvédődobok a jellegzetes és rettegett lyukkorrózió megelőzése érdekében műanyaggal vannak kibé­lelve. A kocsin minden ajtó, minden nyí­lászáró egyetlen szimmetrikus tollú kulccsal nyitható, zárható, és a mo­tor is ezzel a mindenes slusszkulccsal indítható be.

Az ergonómiailag gondosan terve­zett, beépített nyakszirtvédővel is rendelkező ülések — egészen a fekvő helyzetig — széles határok között ál­líthatók. Érdekes megoldás a szellőzésnél, hogy a külső levegő beáramlását le le­het zárni, s így csupán a belső tér le­vegője is cirkuláltatható az utastér­ben. Ennek az előnyét főleg dugókban értékelhettük azáltal, hogy a kipufogógázzal erősen szennyezett külső levegő nem juthatott be az utastérbe, mégis aránylag frissen tartható volt a le­vegő.



L300-as kisbusz



Legfőbb erénye, hogy a kényelmes személyautó, a praktikus kombi és az igazi mikrobusz minden előnyös tu­lajdonságát egyesíti, nyújtani tudja. Ugyanakkor a 48 kW (65 LE) teljesít­ményű motorja a szerényebb (nálunk szuper) benzinnel is jól dolgozik, ötfokozatú nyomatékváltójának leghosszabb áttétele gyorsabb tempójú haladáskor is takarékos üzemmódot tesz lehetővé. S valóban meglepő, hogy a négy méter hosszú kocsinak csupán tízméteres a fordulósugara, így bár­milyen szűk parkolórésbe be lehet állni vele, akárcsak egy személyautó­val.

1,8 méteres magasságával pe­dig — a nálunk elterjedt kisebb mosóalagutak kivételével — a garázsok legtöbbjébe is befér.

Az L300 erőforrását közvetlenül az első híd mögé függesz­tették fel, így a „gépházat” az első üléssor felhajtása után közelíthetjük meg. A sajátos motorelhelyezésnek is tulajdonítható, hogy kedvezően alakult a kocsi tömegelosztása, s ezt a tényt viszonylag gyors manőverezés­kor is a jó útfekvés révén értékelhet­tük. A hűtőt azonban túl mélyen, az úthoz közel helyezték el, s félő, hogy rossz úton, manőverezések közben könnyen megsérülhet.

Az első kerekek független felfüggesztésűek, hátul pedig az úgynevezett ,Banjó”-híd van beépítve. Az első kerekek tárcsafékje belülről szellőzik. A hátsó dobfékeket fékerőszabályozóval látták el. A hátsó ablak fűthető. Egyébként a hátsó üléssor pillanatok alatt előredönthető,

s így a kilencüléses mikrobuszból szinte azonnal hatüléses kocsit lehet kialakítani, méghozzá két köbméter rakodótérrel.

A kellemes hatású textil bevonatú ülések viszonylag könnyen tisztíthatók, puha szőnyeg borítja a kocsi pad­lózatát, s kárpitozott a mennyezet is. A hűtés-fűtés-szellőzés berendezés felépítése szintén megközelíti az igazi klímaszabályozó felépítését. Kon­vojban haladáskor például a hűtés-fű­tés-szellőzés lezárható, ám ennek elle­nére a belső térben a levegő körkörösen áramoltatható. A két középső ajtó — szinte leheletszerű érzékenységgel mozgathatóan — csúszósínes megol­dású.

Úgy értesültünk, hogy a szóban for­gó kisbusz háromféle kivitelben ké­szül: kilenc-, öt- és három személyes (zárt kisteherautó) változatban. Va­lamennyi gyárilag védett a kémiai és a mechanikai korróziós ártalmak el­len. Fogyasztása: városi forgalomban 10,8, autópályán 13,5 és az állandó 90-es tempónál 9,5 liter/100 km szuper- benzin. Egyébként 1200 kg tömegű fékezett és 600 kg tömegű fékezetlen utánfutót vontathat. A tetőcsomagtar­tó megengedett legnagyobb terhelése 150 kg. A szerelvényfal átgondolt szerkesztésű, minden műszer, kezelő- és kapcsolóegység a vezető aktív ha­tósugarába esik. Csak azt nem ért­jük, hogy miért kellett egy kormány­íven belül három kürtnyomógombot is felszerelni.