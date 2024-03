Autótesztek a hőskorból: az étvágytalan Citroen AX TRD

Karosszéria

Az egyszerűségével is ele­gáns belső tér jól igazodik az esztétikus külsőhöz: kellemes benyomást kelt ez az autó. A tágas belső térkínálaton kívül az elsőkerék­-hajtás és a keresztben fekvő motorelhelyezés is közvetve a kiváló aerodinamika, valamint az útfekvés érvényesülésének kedvez, a kocsiból viszonylag jó kilátást kínálva és csekély szélzaj mellett. A meglehetősen előre eső motorház­tető és a viszonylag magasra húzottan döntött hátfal közötti, s öt személy számára is kielégí­tően kényelmes utastérben egész- sereg konstrukciós, be­rendezési finomságot érvényesítettek a vezető, valamint a ko­csiban ülők kényelme, biztonsá­ga érdekében.

Fotó: Autó-Motor

Így például az aj­tók felső pereme szinte rásimul a kocsitetőre. Ezáltal az esővíz áramlása kevésbé zavaró, a jobb aerodinamikai vonalvezetésnek köszönhetően jóval mérsékeltebb a szélzaj és nem utol­só sorban kényelmesebben le­het ki- és beszállni. A további biztonságot szolgáló megoldá­sok körébe tartoznak az áram­lástanilag mesterien döntött, s még a legnagyobb bogárrajzási időszakban nagy tempójú hala­dáskor is csaknem teljesen tisz­tán maradó szélvédők, az egyla­pátos, óriási felületet biztonsá­gosan átláthatóan tisztító ablak­törlő, az ajtókba szinte belesi­muló ablakok.

A szériatartozékként beépí­tett felszereléshez külön kíván­ságra és díjért egy Philips gyártmányú URH-rádió is tarto­zik,

amelynek hatásfokára jel­lemző, hogy a Kossuth rádió műsorát a Budapestről Szófiába vezető, fogyasztásméréssel egy­ bekötött próbaúton, ,,éles hajtás közben" még Belgrád térségén túl is tökéletes hangminőséggel élvezhettük.

Fotó: Autó-Motor

Felfüggesztés

A kocsi kormányozhatóságá­ra a viszonylag tempós manőve­rezések alkalmával sem lehet panasz. Talán a rugózás és a csillapítás tűnhet szokatlanul lágynak, amit különösen ka­nyarmenetben, gyors manőve­rezések alkalmával, intenzívebb lassításkor, az erőteljesebb jár­műlengések révén érzékelhet­tünk. Nemcsak esztétikus kiala­kítású, hanem igazán kézbe si­muló az ötsebességes váltó, amelynek valamennyi, jól összehangolt fokozatát könnyen, fokozattévesztés nélkül kapcsol­hatjuk. De itt újra ismételjük: a motor erejét ott kell keresnünk ennél az autónál, ahová tervezték: az alacsonyabb fordulat­számrégiókban.

4000 fordulat fölé pörgetni a motort értelmet­len dolog: ezért a magasabb fo­kozatokban visszaejtett fordu­lattal kell hajtani és akkor gond nélkül manőverezhetünk még az emelkedős szakaszon is. Jóllehet a kocsi tágas, elkülö­nített csomagtérrel készül, ötle­tes megoldással a nagyobb mé­retű csomagok szállításakor a hátsó ülések átalakíthatók. A két első ülés először túl lágynak tűnik, azonban a több száz kilo­méteres nonstop utazásaink végén is viszonylag frissen kiszáll­va éreztük, hogy ez így jó, hi­szen az üléseket is az ergonómi­ához értő szakemberek külön laboratóriumokban tervezték.

Fotó: Autó-Motor

Az AX TRD nemcsak kényel­mes (a viszonylag hosszú rugó­út jól ellensúlyozza az útfelület egyenetlenségeit), de biztonsá­gos is: az elsőkerék-meghajtás­nak köszönhetően a fürge kis kocsit még éles manőverekkel sem lehet egyensúlyi helyzeté­ből eltéríteni. A Citroen eredendően is úttö­rője volt a nívószabályozást is elvégző, hidropneumatikus ke­rékfelfüggesztésnek, ám a leg­újabb AX modellt bölcs meg­fontolásból mégis a MacPherson szisztéma szerinti, elöl spirálru­gós, hátul torziós rugós, független kerékfelfüggesztéssel (két­körös biztonsági fékrendszer­ben elöl tárcsa-, hátul önbeállós dobfékkel) szerelte fel.

A francia Citroen kocsik egyébként 1934 óta következe­tesen a fronthajtású-építési mó­dot képviselik.

A klasszikus 7 CV, majd az 1948-tól szárnyra bocsátott híres-nevezetes „csú­nyácska" 2CV modell kanyaro­dási biztonságát, stabilitását, csúszós úton is viszonylag pon­tos kormányozhatóságát, kitűnő úttartását és manőverezési készségét - mint átörökített tu­lajdonságokat - értékelhettük most a AX TRD dízel változatával teljesített futópró­bákon.

Fogyasztás

Ja, és a takarékosság! Száguldó csepegtetőnek, a benzinkutasok ellenségének is becézik ma már ezt a füstölés­mentes és felettébb takarékos üzemű kis dízelt, amely az erő­ források között a tisztább kör­nyezetért indított versenyben dobogós helyre esélyes. Mi tagadás, először túlzóan lakkozott értékűnek, gyári pro­pagandafogásnak véltük a szó­ban forgó modellről híresztelt, egészen fantasztiku­s fo­gyasztási értékeket. Mindaddig, amíg magunk is meg nem győződtünk róla, hogy bizonyos fenntartásokkal, az adott útvo­nal, a sebesség, a terhelési és a vezetéstechnika szempontjai­nak alapos figyelembevételével valóban tarthatók, sőt olykor túl is teljesíthetők az egészen kivé­telesen jó fogyasztási értékek.

Fotó: Autó-Motor

Így például autópályán, ötö­dik sebességgel, szigorúan a 90-es körüli tempót tartva, terhelés nélkül, viszonylag forgalom­mentes utazási körülmények között, kiegyensúlyozott veze­téstechnikával, száraz úton, mindössze egy személlyel (a ve­zető)

még a gyári ígéretet is túl­ szárnyalva, összesen 400 km-es mért távon 3,5 liter/100 km fogyasztási értéket sikerült elér­nünk.



De ez természetesen a legideálisabb körülmények kö­zött mért szélső érték, ami a ko­csi rendeltetés szerinti haszná­lata közben értelemszerűen a nagyobb fogyasztási értékek felé változóan eltér. Ám az iga­zán nagy meglepetést a későb­bi, sokkal összetettebb, s kifeje­zetten a fogyasztás ellenőrzése érdekében kiválasztott, s válto­zó terepviszonyokat és utazási körülményeket magukba fogla­ló tesztutak végén mért tankolá­sok számértékei jelentették:

1. Budapest-Szófia-Budapest útvonalon: oda négy személy és csomag terheléssel, a külön el­téréseket is beleszámítva 11 óra alatt, a 890 km-es táv végén tan­koláskor mért fogyasztás 4,75 lit/100 km volt. Vissza két sze­méllyel, csomaggal, a bolgár és jugoszláv területen ezúttal Hol­lós István autóversenyzői, de azért a közforgalmú úthoz szelídített léptékű vezetéstechniká­jával a vasárnap délelőtti csen­des időszakban az autópálya­ szakaszokon végig tempós me­netben, a Szófia-Budapest kö­zötti legrövidebbnek tűnő útvonalak kiválasztásával a magyar határig mért 630 km-es távot bravúros időeredménnyel 5 óra 50 perc alatt sikerült lefutni. És két órával később a XIII. ker. Kárpát utcai Áfor benzinkútnál tankoláskor kiderült, hogy a fe­lettébb éles hajtású menetben is mindössze 4,8 liter gázolajat fo­gyasztott az AX száz kilométer­re.

2. Barcs-Zágráb-Rijeka (Fiu­me)-Zágráb-Barcs útvonalon: a hegyi szerpentinekkel jócskán teletűzdelt úton oda-vissza gya­korlatilag végig felhőszakadás közepette, öt személy terhelés­sel (az egyik gyermek) és cso­magokkal a 11 óra 30 perc alatt lefutott 760 km-es táv végén a barcsi Áfor kútnál tankoláskor 4,7 liter/100 km fogyasztási átla­got mértünk.