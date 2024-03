Autóbemutató a hőskorból: első képeken az új 120-as Skoda

A Forma-1 kocsiknál nem ritkaság, de családi autókhoz eddig nem igen választottak olyan megoldást, hogy a farmotor hűtőjét előre tegyék. Ez a 120 LS kivitel

Fotó: AZNP Skoda



Szerkesztői megjegyzés: mint kiderült, 742-es kóddal valóban gyártásba került a 105-120 sorozat, szériaváltozatát a ’76-os Brnói Nemzetközi Vásáron mutatták be, és az 1984-es facelift után nagyobb motoros, igényesebb hátsó futóműves (135/136) testvéreit is gyártásba vették. Korábban részletes cikkben mutattuk be a modellcsaládot, amelyből Garde, majd Rapid néven kupét is kínáltak, és Magyarországon is része volt az utacképnek. 1990-ig kínálatban maradt, bő kétmillió készült belőle, az orrmotoros Favorit lett az utódja.