Gyári extraként már páncélozás is rendelhető egy közönséges autóhoz

Dél-Afrikában márkák szintjén a Toyota, típusokra lebontva pedig a Hilux vezeti az eladásokat. Ez egyrészt presztízst, másrészt komoly stabilitást jelent az autógyártónak, ám egy ilyen piacvezető státusznak egyéb előnyei is vannak – például az, hogy a speciális átépítésekre szakosodott cégek mindent megtesznek annak érdekében, hogy kiszolgálják toyotás ügyfeleiket.

Így történt ez most is, amikor a páncélozott és félkatonai járműveket fejlesztő SVI Engineering megállapodást kötött a Toyotával, hogy mostantól a normál vásárlási folyamat keretében, azaz bármely Toyota-márkakereskedésben megrendelhető a Hilux páncélozott változata. Ennek előnye, hogy az átépítést követően is megmarad az alapjármű gyári garanciája.